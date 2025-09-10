Об этом сообщили в МЧС

Фото: МЧС

Сегодня на высоте 3200 м над уровнем моря остановилась канатная дорога «Комби-2» на горном курорте «Шымбулак», сообщает Kazpravda.kz

Спасатели ДЧС Алматы, РОСО МЧС и сотрудники курорта оперативно эвакуировали 21 человека из кабин с помощью альпинистского снаряжения. А также более 100 гостей с Талгарского перевала с помощью транспортных средств курорта.

Также администрацией Шымбулак были предоставлены горячие напитки и места, чтобы согреться для ожидающих. Пострадавших нет.

Канатная дорога временно не работает — ведутся восстановительные работы.

В МЧС напомнили, что ранее регулярно проводились учения, моделирующие внештатные ситуации. Именно такие тренировки позволили в реальной ситуации провести оперативную и безопасную спасательную операцию.