Фото: МЧС РК

Накануне в службу 112 поступило сообщение о том, что на пике Башута в Талгарском районе два человека 1987 и 1997 г.р. поднялись в горы и не могут самостоятельно спуститься.

Спасатели, добравшись до заявителей, помогли им спуститься вниз до горнолыжного курорта.

МЧС напоминает о необходимости перед выходом в горы рассчитывать маршрут с учетом своего опыта и физических возможностей.