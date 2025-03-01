Спасибо, доктор!

Пациенты благодарят врачей ежедневно. Но искренняя признательность за спасенную жизнь, за надежду на благополучный исход, за подаренную веру в собственные силы в День благодарности звучит символично, с особой силой.

Трогательные слова от своих пациентов, конечно же, услышит и хирург, колопроктолог многопрофильной областной больницы в Кокшетау Михаил Марченко. Пациенты поблагодарят его за успешный исход операции, за профессионализм и человечность. А кто-то будет благодарен доктору за то, что он всегда найдет время и внимательно выслушает, доходчиво объяснит нюансы предстоя­щей операции, ответит на все тревожащие человека вопросы.

Безусловно, главное достояние любой больницы – профессионализм и чуткость медиков. Кстати, Михаил пошел по стопам мамы, 40 лет отработавшей перевязочной медсестрой в хирургическом отделении областной больницы. В этом же отделении, окончив Карагандинский медицинский университет и интернатуру в столичном медицинском вузе, хирургом сегодня работает и наш герой. Еще мальчишкой он не раз бывал в отделении, будучи студентом приходил на дежурства, присутствовал на операциях, в том числе и тех, что выполнял завотделением, его будущий наставник Бауржан Ахметов. Со временем хирург Марченко стал узким специалистом – колопроктологом.

Кроме работы в стационаре, он ведет прием пациентов в городской и частной поликлиниках, обращаются к нему люди разного возраста. Как отмечает Михаил Вячеславович, причины заболевания уже давно не только в пресловутом малоподвижном образе жизни либо вынужденном профессиональном многочасовом сидении. Велика роль неправильного питания, последствия которого проявляются далеко не сразу. К сожалению, порой визит к доктору люди долго откладывают, не придавая значения первым симптомам либо занимаясь самолечением, что ведет к серьезным проблемам и даже хирургическому вмешательству. За операционным столом Михаил Вячеславович практически ежедневно, и каждая удачная операция – это победа.

– Самая большая радость для нас, когда пациент уходит домой на своих ногах. Выписываясь, крепко жмет врачам руки, признается, что зря боялся операции. Бывает, десятки лет страдая от недуга, нарушающего качество жизни, человек не решался из-за страха или других предубеждений обратиться к врачу, а теперь чувствует себя словно заново родившимся. В такие минуты ощущаешь моральное удовлетворение от того, что смог помочь пациенту, что выбрал такую профессию, – говорит один из ведущих хирургов областной больницы.

За 18 лет практики Михаил Вячеславович помог множеству людей. К сожалению, приз­нается доктор, бывают случаи, когда медицина бессильна... По его словам, оперативное вмешательство – это даже не 50% выздоровления. Пациента еще нужно выходить, обращаясь с ним как с ребенком, терпеливо отвечать на многочисленные вопросы. Ситуации бывают разные: кто-то быстро идет на поправку, другие – не очень. Через определенное время после выписки пациенты приходят на конт­рольный осмотр, беседуют с врачом и вместе радуются новой жизни человека – без боли и страданий.

Сам Михаил Вячеславович говорит слова благодарности коллективу больницы – за высокий профессионализм и надежность. Они как вторая семья, главный принцип которой – «полное доверие друг другу». В каждом из коллег-хирургов он уверен как в себе, потому что «лишние люди» в хирургии надолго не задерживаются. Чтобы быть хорошим врачом, нужно «болеть» медициной, считает Михаил Марченко. Троих заведующих отделением, с которыми успел поработать, он называет вторыми отцами. Принимал на работу молодого специалиста известный в области хирург Айрик Акопян, наставником стал Бауржан Ахметов, сегодня трудится под руководством заведующего отделением Аскара Рашитова.

Хирургическое отделение – это ежедневный цейтнот, помноженный на огромную ответственность за жизни людей, а еще ночные дежурства, прием пациентов в поликлиниках, где не хватает специалистов. От большого количества работы и до переутомления с выгоранием недалеко. Как справляется с трудностями доктор Марченко? «Включается» характер, силы дают люди, которые ждут твоей помощи, и, конечно, семья, дом, где тебя понимают, любят и ждут.