Спасти и сохранить

Цель визита известного американского фотографа вполне определенная: сюда он прибыл для того, чтобы заснять сайгаков и гималайских уларов, внесенных в Красную книгу. Алматинский зоопарк подходит для этого как нельзя больше, ведь именно здесь содержатся и размножаются сайгаки. На съемки исчезающих видов животных Джоэл Сарторе потратил три дня.

Визит в Алматы состоялся в рамках возглавляемого Джоэлом Сарторе проекта The National Geographic Photo Ark по документированию 12 тыс. видов животных, обитающих в мировых зоопарках и заповедниках.

Особенность снимков мас­тера заключается в том, что Джоэл снимает животных на черном или белом фоне, чтобы детали не отвлекали от самого животного. Своими работами фотограф хочет привлечь людей к проблеме выживания видов. В планах Джоэла Сарторе сделать снимки 20 тыс. животных за 20 лет. Для него все его «фотомодели» одинаково ценны – будь то маленькая мышь или громадный слон.

Большинство из исчезающих редких видов флоры и фауны можно спасти, утверж­дает Джоэл Сарторе: «…люди должны знать, что они существуют, должны в них влюбиться – захотеть узнать, как им помочь. Цель «фотоковчега» – отдать должное всем существам, большим и маленьким, и дать людям понять, что если они исчезнут, то можем исчезнуть и мы».