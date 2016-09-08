​Спасти утопающих

Основные усилия сотрудников КЧС направлены на предупреждение гибели людей на воде, особенно в период купального сезона. С этой целью в прошлом году в регионах были объединены усилия оперативно-спасательных и водно-спасательных служб. Об этом в ходе брифинга проинформировал официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов. По его словам, сегодня безопасность на водоемах страны обеспечивают 1 300 спасателей оперативно-спасательных отрядов, в состоянии повышенной готовности находятся более 250 единиц автомобильной и спасательной техники, 550 единиц плавательных средств, 1 650 единиц водолазного оборудования и снаряжения.

В местах отдыха у воды организована работа 310 общественных дружинников, прошедших обучение в оперативно-спасательных отрядах. Кроме того, проводить профилактические мероприятия на водоемах в праздничные и выходные дни спасателям помогали и сотрудники служб пожаротушения. Как прозвучало на брифинге, благодаря совместным профилактическим действиям сотрудников ДЧС и МПС удалось снизить печальную статистику с начала года на 16%, а в период купального сезона – на 19%. Всего же за прошедший купальный сезон утонули 273 человека. 78 из них – дети и подростки, поэтому большое внимание подразделения ЧС уделяют работе с этой группой риска, проводя интерактивные уроки по разъяснению правил безопасности на воде. А с начала купального сезона порядка 10 000 детей в детских лагерях плаванию обучили инструкторы.

В региональном разрезе на 1 сентября текущего года больше всего несчастных случаев на воде зарегистрировано на водоемах Южно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской, Кызыл­ординской областей. При этом основные их причины – купание в необорудованных водоемах, оставление детей без присмотра взрослых, нарушение элементарных правил безопасности на воде, неумение плавать, а также заход в воду в состоянии алкогольного опьянения.

С учетом того, что в южных регионах нашей страны еще сохраняется теплая погода и продолжается купальный сезон, службы КЧС призывают население соблюдать требования правил безопасности на водоемах.