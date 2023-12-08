Спешат на помощь

В Казахстане стартовала рес­публиканская неделя «Волонтером быть легко», организованная молодежным крылом «Жастар Рухы».

– Мы не должны забывать, что помощь, оказываемая волонтерами в повседневной жизни, играет огромную роль, – сказала заместитель председателя молодежного крыла «Жастар Рухы» Акерке Искандерова. – Не ошибусь, если скажу, что любой представитель или активист молодежного крыла начинал свою карьеру в качестве волонтера. Помогая школьникам и пожилым людям, наши активисты взрастили в себе такие качества, как доброта, честность, трудолюбие. Молодежное крыло – самая крупная молодежная организация, которая объединяет огромное количество неравнодушных людей и гордится своими волонтерами.

Если же говорить о республиканской неделе «Волонтером быть легко», то активисты молодежного крыла города Шымкента, к примеру, провели акцию «Я – донор». А в Атырауской, Костанайской, Кызылординской, Туркестанской областях, в облас­ти Улытау и Астане были проведены акции по оказанию помощи пожилым людям, очистке дворов от снега и мусора в рамках партийного проекта «Ардагерлерді ардақтайық». В акции были задействованы около 100 волонтеров, оказана помощь более 20 пожилым людям.

– На территории ОО «Молодежное общество инвалидов» была проведена уборка территории. Мы очистили тротуары ото льда, почистили территорию от снега, сделали уборку в кабинетах. Всего были задействованы 10 волонтеров, – добавил волонтер Астанинского городского филиала МК «Жастар Рухы» Сергей Матюшенко.

А волонтеры города Усть-Каменогорска посетили детский дом «Үміт», где подарили сувениры и хорошее настроение малышам. Ребята из Павлодара продолжили акцию по борьбе с вандализмом в ходе экологического проекта «Таза Like».

К слову, борьба волонтеров с вандализмом началась давно. Например, в рамках акции «Қауіпсіз қоғам» департаментами полиции и волонтерами было уже проведено 374 совместных акций и рейдов по охране правопорядка, в ходе которых выявлено более 8 300 правонарушений. Также начата масштабная республиканская акция, направленная на сохранение от вандализма более 500 памятников исторического, культурного и природного наследия. В ней принимают участие свыше 1 500 волонтеров.

– В рамках проекта «Есірткіге жол жоқ!» мы уничтожили более 5 000 граффити с рекламой синтетических наркотиков. В нем были задействованы более 1 000 волонтеров, – уточнили представители молодежного крыла.

Следует отметить, что молодежь партии «Amanat» находится на передовой и во время чрезвычайных ситуаций в нашей стране. Как всем известно, в 2019 году в Арысе произошел взрыв. Так вот, с момента объявления чрезвычайной ситуации волонтеры молодежного крыла «Жастар Рухы» открыли пункты приема гуманитарной помощи во всех регионах. Более 750 волонтеров приняли участие в регистрации и размещении эвакуированных жителей города Арыс, розыске пропавших детей, разгрузке 450 тонн товаров гуманитарной помощи.

А уже в 2020 году во время пандемии коронавируса в стране стартовала общенациональная акция «Biz Birgemiz». И в ней были задействованы порядка пяти тысяч волонтеров по всей республике. В рамках акции с участием активистов около 320 тыс. семей были обеспечены продовольственными корзинами и необходимыми товарами. 100 тыс. малообеспеченных семей получили пять миллионов масок бесплатно.

Не остались в стороне волонтеры и во время пожара в Костанайской области. Молодые люди открыли центры приема гуманитарной помощи в трех городах и 17 областях. Более 1 300 волонтеров по всей стране работали над оказанием помощи жителям Аулиеколя. На месте ЧП около 300 волонтеров из Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областей и городов Астаны и Алматы оказывали помощь в разгрузке и размещении гуманитарной помощи на складах. Усилия волонтеров были сосре­доточены на распределении более чем 1 200 тонн собранных продуктов питания, строительных материалов и технического оборудования.

С момента объявления влас­тями чрезвычайного положения техногенного характера на территории Павлодарской области после неисправностей тепломагистрали, произошедших в прошлом году в Экибастузе, волонтеры «Жастар Рухы» одними из первых отправились оказывать помощь жителям. Аварийно-спасательные бригады провели подворный обход для организации горячего питания, а также сбора информации об одиноко проживающих пенсионерах, инвалидах и нуждающихся семьях. Всего было роздано более 1 700 электрических обогревателей.

Активную помощь пострадавшим и эвакуированным жителям волонтеры оказали и во время масштабного пожара в области Абай. Более 500 добровольцев со всей страны приняли участие в эвакуации населения, доставке гуманитарной помощи пострадавшим, отправке горячего питания, медикаментов и одежды спасателям. Волонтеры принимали вещи, доставленные в пункт сбора гуманитарной помощи, и распределяли их пострадавшим жителям населенных пунктов Талица, Успенка и Каштак. За пять дней из разных регионов страны было собрано 126,5 тонны гуманитарной помощи. В том числе: продукты питания, вода, лекарства, одежда, постельное белье, предметы личной гигиены и другое.