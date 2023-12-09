Специалисты НАСА вернули к работе телескоп Hubble

23 ноября телескоп был автоматически переведен в безопасный режим системой из-за неверных показаний одного из гироскопов, передает Kazpravda.kz

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Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства в пятницу вернули к работе телескоп Hubble, сообщает Интерфакс.

"NASA возобновило проведение научных исследований космическим телескопом Hubble в пятницу, 8 декабря", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным NASA, к работе были возвращены две основные камеры телескопа. Специалисты планируют возобновить работу спектрографов обсерватории позднее в этом месяце.

23 ноября телескоп был автоматически переведен в безопасный режим системой из-за неверных показаний одного из гироскопов, устройства, которое определяет ориентацию телескопа в пространстве. После вмешательства инженеров все три гироскопа функционируют штатно.

Ранее в ноябре Hubble несколько раз переходил в безопасный режим из-за неисправного гироскопа, после чего специалистам приходилось вновь возвращать его к работе.

Hubble был запущен в 1990 году. За 33 года своей работы телескоп провел более 1,5 млн исследований Вселенной, на основе которых было подготовлено более 20 тыс. научных работ.