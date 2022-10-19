Специальную экономическую зону откроют между городами Алматы и Конаев

Между Алматы и Қонаевым будет создана специальная экономическая зона. Об этом во время встречи с общественностью Алматинской области сообщил Касым-Жомарт Токаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

"В регионе доля обрабатывающей промышленности – одна из самых высоких в стране, и составляет 90%. Область лидирует по производству продуктов питания, напитков, бумажных изделий, пластиковых труб и других товаров, используемых в производственно-хозяйственных целях", – отметил Токаев.

Президент подчернкул, что здесь базируются крупные предприятия, такие как "ФудМастер", "Данон", "Адал", "Райымбек Агро", "Хамле", "Галанс Боттлерз", "Кока Кола", "Кнауф Гипс Капшагай".

"Их продукция уже стала узнаваемым и востребованным казахстанским брендом. Производя более 70 видов стройматериалов, регион может стать основным поставщиком продукции стройиндустрии для всей страны. На сегодня в области функционируют две индустриальные зоны и еще две зоны на стадии создания. Кроме того, для размещения перспективных проектов на территории города-спутника Gate City, возводимого между Алматы и городом Конаев, будет открыта специальная экономическая зона. Следует активизировать эту работу", – заключил Касым-Жомарт Токаев.