Спецоперация в 8 регионах Казахстана: задержаны 23 члена сбывавшей оружие ОПГ

В Казахстане ликвидирован крупный канал сбыта огнестрельного оружия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности РК.

Фото: пресс-служба КНБ РК

29 марта КНБ совместно с Министерством внутренних дел с привлечением подразделений специального назначения двух ведомств пресек деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом оружия в крупных масштабах.

Участники криминальной схемы специализировались на переделке охолощенного, травматического, сигнального и иного нелетального оружия в боевое для его последующего сбыта на «черном» рынке.

«Спецоперация проведена одновременно в городах Астане и Алматы, Актюбинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях.

В результате задержаны 23 лица, подозреваемых в причастности к криминальной схеме. Изъято 32 автомата, 88 пистолетов, 37 ружей (всего 157 единиц оружия), 9 гранат и 27 390 боеприпасов различного калибра.

Ликвидирована подпольная деятельность 7 кустарных цехов со специальным оборудованием и комплектующими для изготовления оружия и боеприпасов», – рассказали в комитете.

Задержанию предшествовала длительная разработка, в процессе которой были оперативно закуплены автомат Калашникова, 3 пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, и боеприпасы различного калибра.

В ведомстве отметили, что в феврале 2023 года в Актюбинской области КНБ ликвидировал кустарную мастерскую по изготовлению оружия, организаторы которой были связаны с данной преступной группой.

«Оперативным путем раскрыта вся цепочка криминальной схемы. Установлены способы сбыта оружия, в том числе посредством созданных так называемых торговых платформ в «теневом» сегменте Интернет Darkshop.

Членами группы соблюдались жесткие меры конспирации и безопасности, роли каждого были строго распределены (изготовители, продавцы, посредники и так далее)», – проинформировали в комитете.

Проводится досудебное расследование.

Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к нелегальному сбыту и приобретению оружия.