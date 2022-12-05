Спецоперация в Абайской области: у бутлегера изъяли алкоголь на 2,5 млн

Дело передали по подследственности в Департамент экономических расследований.

Фото: Kazpravda.kz

Подпольный цех с алкогольной продукцией накрыли сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Абайской области. У 57-летнего бутлегера изъяли более 1,5 тонны контрафактного алкоголя, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал POLISIA.KZ.

По данным полицейских, контрафактный алкоголь мужчина разливал в подвальном помещении.

В департаменте добавили, что бутлегер оборудовал цех «ручной линией по розливу спиртного».

«Сотрудники полиции обнаружили в помещении бутлегера более 1500 литров алкоголя, разлитых в 12 канистрах разных объемов. Общая стоимость изъятого спиртного превышает 2,5 млн тенге.

Образцы нелегальной продукции направлены для проведения физико-химической экспертизы», - рассказали стражи порядка.

Дело передали по подследственности в Департамент экономических расследований по области Абай.