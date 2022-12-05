Спецоперация в Абайской области: у бутлегера изъяли алкоголь на 2,5 млн

Общество

Дело передали по подследственности в Департамент экономических расследований.

Фото: Kazpravda.kz

Подпольный цех с алкогольной продукцией накрыли сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Абайской области. У 57-летнего бутлегера изъяли более 1,5 тонны контрафактного алкоголя, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал POLISIA.KZ.

По данным полицейских, контрафактный алкоголь мужчина разливал в подвальном помещении.

В департаменте добавили, что бутлегер оборудовал цех «ручной линией по розливу спиртного».

«Сотрудники полиции обнаружили в помещении бутлегера более 1500 литров алкоголя, разлитых в 12 канистрах разных объемов. Общая стоимость изъятого спиртного превышает 2,5 млн тенге.

Образцы нелегальной продукции направлены для проведения физико-химической экспертизы», - рассказали стражи порядка.

Дело передали по подследственности в Департамент экономических расследований по области Абай.

Популярное

Все
Как врачи Минздрав препарировали
За два дня в Экибастузе поменяли около 800 радиаторов отопления в размороженных квартирах горожан, но предстоит заменить еще больше
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB» со стабильным прогнозом
Мнение общественности будет учтено при принятии решения о строительстве в Павлодаре содового завода
В стране, где солярка стоит дороже молока, дешевого продовольствия быть не может по определению
В Казахстане планируют оцифровать процесс регистрации лекарственных средств, чтобы снизить цены и ускорить появление препаратов на аптечных прилавках
Мировая легенда легкой атлетики Амин Туяков стал почетным гражданином Атырауской области
Хвала халве, или Чем пахнут ремесла?
Для проведения голосования и регистрации ОСИ предложено использовать мобильное приложение
Внимание! Поезд задерживается
Взаимосвязанность и сотрудничество
Семейчане, внимательно отслеживающие ситуацию в Экибастузе, искренне сопереживают соседям, поскольку не понаслышке знают, каково это – остаться в жуткий холод без тепла
История одного мавзолея
Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен
Освободить от долгов, не разоряя
Слушаем... живопись, рисуем... музыку
И казахстанцам, и иностранцам
Непрерывный и трудоемкий процесс
Жители Петропавловска второй раз за месяц остались без воды из-за крупной аварии на сетях городского водопровода
«Славяне» в гости приглашают
Закон Республики Казахстан
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Второй котёл вышел из строя на ТЭЦ Жезказгана
Проект по разведению сайгаков в полувольных условиях инициирован на равнине Бетпақ Дала
Два автомобиля провалились под лед близ Караганды
В Казахстане ежегодно пропадают до тысячи человек. Кого-то благополучно находят, а некоторых разыскивают и по сей день
Трагедия января – это результат четко спланированной кампании. Солидарность с этим мнением проявляет и политолог – директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев, согласившийся побеседовать с нами о печально известных событиях начала этого года
Ряд назначений провел Касым-Жомарт Токаев
В Уральске школу, ожидающую капитального ремонта, оштрафовали за… ветхость
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
Человек погиб в сорвавшемся лифте в Алматы
В рамках программы «Архив-2025» группа ученых Центра рукописей и редких книг посетила библиотеку Устан Кудс Разави в иранском городе Мешхеде
​​​​​​​Как научиться писать книги?
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
Солидарная ответственность за кредиты грозит обернуться для многих фермеров банкротством
Мы фактически избежали гражданской войны, потери государственности. Любой здравомыслящий человек сделал выводы из сложившейся ситуации
Казахстан намерен увеличивать транзитный грузопоток
Миллионы вымогал у медработника житель Туркестанской области
Визит Касым-Жомарта Токаева в Москву завершился
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
В Алматы задержали организатора наркопритона и порностудии и двух юных соучастниц. Видео
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
В Алматы мошенники втягивают прохожих в преступление
Касым-Жомарт Токаев публично подписал шесть законов
В Правительстве обсудили ход исполнения Программы повышения доходов населения
Двери были заперты: страшный пожар в ночном клубе в Костроме унес жизни 15 россиян
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
Казахстанка лишилась крупной суммы после установки приложения для защиты денег

Читайте также

Общество
Житель Экибастуза скончался в своей квартире
Общество
В субботу ушел из жизни олимпийский чемпион мюнхенской Олим…
Общество
В Уральске постояльцы дома юношества вышли к областному аки…
Общество
Хвала халве, или Чем пахнут ремесла?

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]