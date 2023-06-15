Спецоперация в Улытауской области: задержаны 23 незаконных добытчика золота (видео)

Незаконную добычу золота выявили в Улытауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Скриншот с видео ДП Улытауской области

В результате спецоперации сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Улытауской области разоблачили преступную группу, занимавшуюся незаконной добычей золота в Жанааркинском районе.

«Задержаны 23 человека, в том числе организатор подпольного «предприятия» – 29-летний житель Жамбылской области.

Подозреваемые с открытой разработки получали золотосодержащую руду, затем ее дробили и промывали. С места происшествия полицейские изъяли граммовые весы, дробильный станок, более 2 тонн золотосодержащей руды, около 70 граммов золота. Также изъято 7 единиц специальной техники – грузовики, самосвалы, экскаватор, а также пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами», – рассказали в полиции.

Начато досудебное расследование по уголовным статьям «Незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», «Незаконное изготовление оружия».

Проводятся следственные действия, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Сейчас ведутся следственные действия.