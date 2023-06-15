Спецоперация в Улытауской области: задержаны 23 незаконных добытчика золота (видео)

Общество, Видеогалерея
21
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Незаконную добычу золота выявили в Улытауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Скриншот с видео ДП Улытауской области

В результате спецоперации сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Улытауской области разоблачили преступную группу, занимавшуюся незаконной добычей золота в Жанааркинском районе.

«Задержаны 23 человека, в том числе организатор подпольного «предприятия» – 29-летний житель Жамбылской области.

Подозреваемые с открытой разработки получали золотосодержащую руду, затем ее дробили и промывали. С места происшествия полицейские изъяли граммовые весы, дробильный станок, более 2 тонн золотосодержащей руды, около 70 граммов золота. Также изъято 7 единиц специальной техники – грузовики, самосвалы, экскаватор, а также пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами», – рассказали в полиции.

Начато досудебное расследование по уголовным статьям «Незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», «Незаконное изготовление оружия».

Проводятся следственные действия, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Сейчас ведутся следственные действия.

 

#задержание #видео #золото #Улытауская область #незаконная добыча золота

Популярное

Все
Инновационный проект школьников из Шымкента вошел в топ-3 на чемпионате в США
В Алматы завершаются съемки киномюзикла «Солдат любви» Фархата Шарипова
В Кызылорде идет обновление фасадов многоэтажных жилых домов – их облицовывают линеарными панелями разных расцветок
Священный город Туркестан готовится к проведению третьего Национального курултая. Это значимое для страны событие станет своеобразным проявлением «степной демократии» в современном толковании
Впервые после Каннского фестиваля в родном городе режиссера Сергея Дворцевого вместе собрались актеры фильма «Тюльпан»
Земельный участок с березовой рощей в Петропавловске был передан местному предпринимателю с нарушением законодательства
Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» начал работу в Павлодарской области
К осени кызылординский автопарк получит еще 150 новых автобусов большой вместимости
Благодаря решительным действиям огнеборцев, спасателей и простых добровольцев удалось снять угрозу проникновения огня на территорию Шульбинской ГЭС
Гражданин, патриот, человек
Головкин утратил все титулы чемпиона мира
Две улицы закрыли на ремонт в Астане
Троих казахстанцев лишили свободы за пропаганду терроризма
Отдыхающий в отпуске полицейский газетой "разрулил" затор в Уральске
Глава Минздрава прокомментировала случай инфицирования ВИЧ в больнице Алматы
Грузия выдала Казахстану сбежавшего экс-замакима Тараза
Мотоциклист насмерть сбил девочку в области Жетысу
От яблони Сиверса до ели Шренка
Халтура не прокатит
Важная миссия
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Об успехах и способах решения в Кызылординской области проблем рассказал на брифинге в СЦК аким региона Нурлыбек Налибаев
Высокая миссия зергера
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Двое астанчан находятся в тяжелом состоянии после отравления сероводородом в колодце
Игравшего в прятки ребенка всю ночь искали в Акмолинской области
Самолет FlyArystan вернулся в аэропорт из-за потерявшего сознание пассажира
БТР может все!
Рассылку о прекращении выплат стипендии студентам в летние месяцы распространяют в Казнете
Армию привлекли к тушению пожара в Абайской области
Новым COVID с необычными симптомами пугают астанчан в соцсетях
Лес в резервате "Семей орманы" снова горит
Как меня провели с летом
Пантеон семи святых
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
2 маленькие девочки выпали из окна многоэтажки Сатпаева
Еще одну улицу перекрыли на ремонт в Астане
Более 300 человек тушат пожар в резервате "Семей орманы"
В Казахстане сложилась до неприличия дикая юридическая ситуация с международными похищениями детей
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
Вокруг да около науки
23-летняя алматинка погибла после падения с балкона многоэтажки
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
ЧМ-2023 по хоккею. Почему Казахстан разгромно проиграл Латвии
Роль истории в жизни общества
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
В этноцентре «Номад» Алматинской области прошла выставка племенных собак – тобет и тазы
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
В изнасиловании несовершеннолетней подозревают жителя Арыси
В Астане мойщик окон спас девушку от падения с высоты (видео)
Казахстанская школьница придумала новую математическую таблицу
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео

Читайте также

1,5 тысячи срочников получили сертификат на бесплатное обуч…
Сотрудника управления госдоходов осудили за взятку и мошенн…
Какая помощь оказывается семьям погибших при пожаре в Абайс…
Полицейского посадили на 10 лет за продажу мефедрона в Актю…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]