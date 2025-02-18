Спецпоказ спектакля «Парасат майданы» пройдет в Астане

Фото: пресс-служба театра

20 января в 18:00 часов на сцене Казахского национального музыкально-драматического театра имени Калибека Куанышбаева состоится специальный показ спектакля «Парасат майданы» по произведению Толена Абдика, сообщает Kazpravda.kz

«Парасат майданы» – психологическая драма, раскрывающая внутренний мир человека и его духовные ценности.

Постановка создана на основе произведений классика казахской литературы Толена Абдикова («Оң қол» и «Парасат майданы»).

«Основная идея спектакля – борьба человека с самим собой, утрата моральных ценностей в обществе и стремление к истине. Главный герой — человек, ставший жертвой одиночества и внутренних противоречий. Он пытается противостоять несправедливости среди людей и бросить вызов жесткой системе общества. Зрители спектакля смогут глубоко прочувствовать противоречия между духовными ценностями и материальным миром, сложность человеческой природы, а также проблемы разграничения добра и зла», — прокомментировали в пресс-службе театра.

Там же добавили, что «Парасат майданы» — произведение, которое побуждает зрителя задуматься, раскрывая путь человека к духовной вершине и поиску истинного смысла жизни.

Напомним, премьера психологической драмы, созданной по мотивам произведений Толена Абдика, состоялась в конце прошлого года и вызвала повышенный интерес со стороны театралов.