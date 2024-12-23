Игры разума: премьера спектакля «Парасат майданы» впечатлила столичную публику

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Дана Аменова
корреспондент

Психологическая драма создана по мотивам произведений Толена Абдика, что объясняет повышенный интерес со стороны театралов, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба театра

Спектакль, созданный на основе произведений классика казахской литературы Толена Абдикова «Парасат майданы» и «Оң қол», повествует о судьбах людей, которые не справились с трудностями повседневной жизни. Постановка раскрывает внутренний мир человека и его духовные ценности.

Главный герой – человек, ставший жертвой одиночества и внутренних противоречий. Он пытается противостоять несправедливости среди людей и бросить вызов жесткой системе общества. Пациент проходит курс лечения в лечебнице. Когда-то в молодости он был знаком с героем-рассказчиком и жил обычной жизнью.

На его примере показано раздвоение личности в виде проявления второго «я», чьи установки не совпадают с реальными духовными требованиями. В центре внимания также оказывается и печальная история врача и девушки, пытающейся совершить суицид. 

Исполнитель главной роли, заслуженный деятель Казахстана Нуркен Отеулов, имеющий огромный опыт работы в театре и кино, привнес в образ невероятную глубину и эмоциональную насыщенность. Его игра в роли главного героя вызывает искренние чувства у зрителей, делая их частью его внутренней борьбы. За мастеровитую интерпретацию образа и умение передать сложные чувства актёра похвалили как зрители, так и театральные критики.

В общем сценическом пространстве фокус условно смещается на противоречивые и конфликтные взаимоотношения персонажей, которых сыграли заслуженные деятели Казахстана Алтынай Ногербек, Боранбай Молдабаев, «Мәдениет саласының үздігі» Асхат Султан, Жанар Касымова, «Мәдениет саласының үздігі» Дастан Алимов, а также молодые актеры театра Нурсултан Есен, Зангар Абeнoв, Айкоркем Туранова, Нурбек Съезхан, Маргулан Наменов, Руслан Алишев, Саида Сагинова, Нурхан Косанов, Енлик Айымгазы, Гаухар Исмайлкызы.

Премьерные показы «Парасат Майданы» были встречены аплодисментами. Зрители не скупились на похвалу, отмечая, что спектакль заставляет думать и переживать. Посетители также высоко оценили сценографию, музыкальное оформление и работу всего актерского состава, создавших поистине незабываемую атмосферу.

Режиссер Гульсина Миргалиева отметила, что глубокий литературный материал заставляет погрузиться в мир глубоких размышлений и искренних эмоций.

«Это один из тех спектаклей, которые заставляют задуматься о своей жизни и морали и раскрывают светлые и темные стороны жизни и патологии общества. У главного героя чистая душа как слеза ребенка. Его личность становится раздвоенной.  Мы не показываем больницу, но символично условно видна душа страдающего персонажа.  Спектакль будет интересен любой возрастной категории. Если молодежь больше заинтересует лирическая история любви, то старшее поколение может привлечь философия незнакомца», – сказала она.

Так, спектакль стал настоящим открытием сезона, затрагивающим важнейшие темы и показывающим великолепную игру главных актёров.

«Данная постановка поднимает важные философские вопросы добре, нравственности и добродетели, обнажает темные и светлые человеческие стороны. Думаю, нельзя подавлять агрессию, злость внутри себя. Люди имеют право испытывать все эмоции и чувства. Постоянное стремление к идеальности может негативно отразиться на человеческой психосоматике. Мне кажется, что главный герой умный, анализирующий. Он зациклен на своих мыслях, надо проще смотреть на жизнь. Серьёзные жизненные стрессы являются распространённой причиной социальной изоляции, но всегда можно найти выход из трудных ситуаций», – подытожила зрительница Алма Артыкова.

#театр #спектакль #премьера #публика #«Парасат майданы»

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