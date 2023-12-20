Спикер Сената: “Нужны законы новой формации”

Спикер Сената Маулен Ашимбаев и группа депутатов палаты приняли участие в заседании Проектного офиса Сената и Maqsut Narikbayev University. Результатом встречи сенаторов и экспертов университета стало подписание Меморандума о сотрудничестве

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Как отметил Маулен Ашимбаев, по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева, в стране реализуются комплексные реформы. Основная их цель – построение Справедливого Казахстана как демократического, правового и инклюзивного государства. Эффективность реформ и их надлежащая реализация во многом зависит от принимаемых законов. В частности, растет актуальность вовлечения научно-экспертного сообщества в поиск оптимальных законодательных решений. На этом пути проектный офис Сената Парламента и Maqsut Narikbayev University призван стать ключевой площадкой обмена экспертными мнениями с привлечением представителей академической среды в процесс подготовки закона.

«Для качественной реализации всех инициатив главы государства и программы Справедливого Казахстана – уровень наших законов должен быть высоким. Поэтому, прежде всего, стране нужны законы новой формации. Во-вторых, мы вместе реализуем повестку Справедливого Казахстана, а Справедливый Казахстан – это инклюзивный Казахстан. В этой связи, мнения социальных групп должны учитываться при подготовке законов. В-третьих, в законодательную работу необходимо внедрять новые подходы и инструменты. Таким эффективным инструментом может быть Проектное управление. С его помощью мы сможем привлечь компетентных специалистов к подготовке законопроектов. Таким образом, повысится релевантность и качество законов. И лучше всего такой Проектный офис разместить на базе независимой площадки»,– сказал спикер Сената и призвал заинтересованные стороны к сотрудничеству.

Он также отметил, что за последние два года Парламент принял более 170 законов. Также планируется принятие Налогового, Бюджетного и Водного кодексов. Все документы направлены на модернизацию политической системы, возрождение экономики и повышение благосостояния населения.

В свою очередь, председатель Правления университета Талгат Нарикбаев остановился на наработках и опыте ВУЗа в нормотворческой деятельности и обозначил перспективы работы Проектного офиса.

«В течение нескольких лет мы проводили научно-антикоррупционную экспертизу законопроектов, а наши ученые по приглашению правительства и Парламента принимают участие в рабочих заседаниях по обсуждению новых норм. В настоящие время мы строим отдельный исследовательский аналитический центр в формате университетского «think tank», направленный на генерацию прикладных научных исследований разного профиля. Данный хаб создаст комфортные условия и мотивацию молодым ученым. Отрадно, что в Сенате Парламента функционирует Проектный офис, преследующий такую же важную цель. Уверен, что возможности и потенциал Сената Парламента и MNU придадут новый импульс для разработки качественных законопроектов во благо народа Казахстана», – резюмировал Талгат Нарикбаев.

По итогам заседания был подписан Меморандум о сотрудничестве. В соответствии с положениями документа, стороны намерены оказывать консультационную и экспертную поддержку друг другу в вопросах разработки и продвижении законодательных инициатив, проведении совместных экспертных встреч и обсуждений, а также другие виды взаимодействия.

На заседании с докладами также выступили руководитель научно-исследовательских проектов по вопросам уголовного правосудия и научной экспертизы MNU Марат Когамов, доктор юридических наук, профессор Исидор Борчашвили, члены Клуба молодых экспертов при Сенате, депутаты и другие участники.