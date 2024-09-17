Маулен Ашимбаев обсудил с жителями Алматинской области строительство АЭС

АЭС
54

Члены Народного штаба за строительство АЭС во главе со спикером Сената Мауленом Ашимбаевым сегодня прибыли в Алматинскую область, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты парламента

Фото: Сенат

Представительный десант, в составе которого депутаты, эксперты и общественные деятели, обсудил с коллективами предприятий, бизнесменами и общественностью региона вопросы, касающиеся проведения референдума по поводу строительства АЭС в Казахстане.

Маулен Ашимбаев акцентировал внимание участников встреч на важности инициативы президента страны о проведении общенационального референдума по вопросу строительства АЭС.

«Цель нашей встречи – обсуждение инициативы главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева о проведении республиканского референдума по вопросу строительства атомной электростанции. Общенациональное голосование по такому важному вопросу является конкретным примером реализации концепции «Слышащего государства». Большое значение сейчас имеет голос каждого. Мы должны принять правильное решение для будущего страны», – сказал Маулен Ашимбаев.

Также члены народного штаба посетили теплицу «GREEN LAND ALATAU». Ключевое внимание было уделено вопросам стабильного обеспечения отечественных предприятий энергией. В частности, было отмечено, что сегодня энергетический сектор страны в значительной степени зависит от угольных электростанций, при этом уровень их износа достиг критических 70%. Участники встречи сошлись во мнении, что надежный и безопасный источник энергии имеет важное значение, в том числе и для стабильного развития сельхозтоваропроизводителей.

В ходе встречи с представителями малого и среднего бизнеса региона спикер Сената обратил внимание предпринимателей на важность создания новых рабочих мест и стимулирования развития инфраструктуры, которому способствует реализация крупных инфраструктурных проектов.  

Кроме того, была отмечена и важность научно-технического прогресса, развития инновационных технологий в энергетике, высокотехнологичного сектора и научных исследований в Казахстане.

В рамках визита в Алматинскую область члены Народного штаба за строительство АЭС также ознакомились с деятельностью Капчагайской ГЭС имени Ш. Шокина и побеседовали со специалистами и руководством станции о перспективах развития отрасли энергетики.

#Ашимбаев #Алматинская область #АЭС

Популярное

Все
Либо атом, либо веерные отключения
Обеспечение атомной энергетики необходимыми кадрами – очень важный процесс - Национальный ядерный центр РК
Важнее воспитать не чемпиона, а личность
В чемпионате страны установилось двоевластие
Фильм «Бауырына салу» отмечен новой наградой
Завод COCA-COLA открыли в Шымкенте
Активное взаимодействие с обществом – залог доверия граждан
Переселенцы покушались на подъемные
Современные технологии помогут увеличить эффективность восстановления лесных массивов
Покупал доверие за две тысячи тенге
Немеркнущий свет классики
В сиянии звезды
Возобновлено расследование по делу о краже ЭЦП
Международный лагерь Jаstar Generation 2024 завершил работу в Алматы
Климатические вызовы побуждают к модернизации управления гидроресурсами
Хорошая дорога ведет на Алаколь
Два «золота» и одно «серебро» завоевали казахстанцы на Гран-при в Хорватии
Этот мост ждали поколения
В честь открытия кроссфит-арены в Конаеве состоялись спортивные состязания
Наши теннисисты дома не справились со сборной Дании
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
На энергетической безопасности экономить... опасно
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Недостроенные объекты и жилье принимал акимат Жезказгана
По подозрению в коррупции задержан районный аким в Алматинской области
Наказали за вывоз снега
Стена обрушилась в одной из сельских школ
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Костанайскую область
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
К новым достижениям через реформы в образовании
Справедливость и юстиция имеют общий смысл
Без социальной активности невозможен социальный оптимизм
Президенту показали производство сельхозтехники в Костанайской области
Не страшна АЭС средь полей зеленых
За казахским языком – будущее
«Рахмановские ключи» вернули государству
Токаев дал карт-бланш акиму Костанайской области
За два года государству возвратили активы на 1,5 млрд тенге - Суиндиков
В Шымкенте отказывали в бесплатных лекарствах
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Культурная волна набирает силу
Конституционный суд рассмотрел более 7 тыс. обращений
Роберт Кеннеди снялся с президентской гонки в пользу Трампа

Читайте также

Обеспечение атомной энергетики необходимыми кадрами – очень…
Члены Национального курултая встретились с общественниками …
Глава Минэнерго предложил провести конференцию МАГАТЭ в Каз…
Сенаторы поедут в регионы для встреч с населением по строит…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]