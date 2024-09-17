Маулен Ашимбаев обсудил с жителями Алматинской области строительство АЭС

Члены Народного штаба за строительство АЭС во главе со спикером Сената Мауленом Ашимбаевым сегодня прибыли в Алматинскую область, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты парламента

Фото: Сенат

Представительный десант, в составе которого депутаты, эксперты и общественные деятели, обсудил с коллективами предприятий, бизнесменами и общественностью региона вопросы, касающиеся проведения референдума по поводу строительства АЭС в Казахстане.

Маулен Ашимбаев акцентировал внимание участников встреч на важности инициативы президента страны о проведении общенационального референдума по вопросу строительства АЭС.

«Цель нашей встречи – обсуждение инициативы главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева о проведении республиканского референдума по вопросу строительства атомной электростанции. Общенациональное голосование по такому важному вопросу является конкретным примером реализации концепции «Слышащего государства». Большое значение сейчас имеет голос каждого. Мы должны принять правильное решение для будущего страны», – сказал Маулен Ашимбаев.

Также члены народного штаба посетили теплицу «GREEN LAND ALATAU». Ключевое внимание было уделено вопросам стабильного обеспечения отечественных предприятий энергией. В частности, было отмечено, что сегодня энергетический сектор страны в значительной степени зависит от угольных электростанций, при этом уровень их износа достиг критических 70%. Участники встречи сошлись во мнении, что надежный и безопасный источник энергии имеет важное значение, в том числе и для стабильного развития сельхозтоваропроизводителей.

В ходе встречи с представителями малого и среднего бизнеса региона спикер Сената обратил внимание предпринимателей на важность создания новых рабочих мест и стимулирования развития инфраструктуры, которому способствует реализация крупных инфраструктурных проектов.

Кроме того, была отмечена и важность научно-технического прогресса, развития инновационных технологий в энергетике, высокотехнологичного сектора и научных исследований в Казахстане.

В рамках визита в Алматинскую область члены Народного штаба за строительство АЭС также ознакомились с деятельностью Капчагайской ГЭС имени Ш. Шокина и побеседовали со специалистами и руководством станции о перспективах развития отрасли энергетики.