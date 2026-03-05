По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева спикер Сената Маулен Ашимбаев посетил посольство Ирана в Казахстане и выразил соболезнования народу Ирана в связи с трагическими событиями, в результате которых погибли духовный лидер аятолла Сейед Али Хаменеи, представители руководства страны и мирные жители, передает Kazpravda.kz

Фото: Сенат / Н. Байбулин

Маулен Ашимбаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Ирана Али Акбар Джоукаром и оставил запись в книге соболезнований.

«С особой горечью мы восприняли весть о трагических событиях в Иране, в результате которых погибли верховный духовный лидер Исламской Республики Иран аятолла Сейед Али Хаменеи, представители руководства страны, а также мирные жители, в том числе дети. От имени Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, народа Казахстана и Парламента выражаем глубокие соболезнования иранскому народу, а также родным и близким погибших. Глава государства всегда подчеркивает необходимость урегулирования международных споров и конфликтов исключительно политико-дипломатическими средствами при неукоснительном соблюдении норм международного права и Устава ООН. Одной из важнейших задач также является защита мирного населения и гражданских объектов при вооруженных конфликтах. Казахстан, поддерживая глобальные инициативы в этом направлении, особо отмечает, что при любых обстоятельствах важно опираться на нравственные принципы и решать международные конфликты и столкновения путем диалога и переговоров. Надеемся на скорейшую деэскалацию ситуации и урегулирование конфликта», – отметил Маулен Ашимбаев.

В ходе беседы с Али Акбар Джоукаром было подчеркнуто, что Иран – близкий сосед и партнёр нашей страны. Спикер Сената также подтвердил готовность нашей страны содействовать мирному урегулированию конфликта.

Напомним, ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил личные послания лидерам ряда арабских государств с выражением искренней поддержки и соболезнования в этот трудный период. В тексте было отмечено, Казахстан готов оказать любую посильную помощь братским арабским странам и надеется на продолжение постоянных рабочих контактов с их высшими руководителями.