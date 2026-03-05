Спикер Сената оставил запись в книге соболезнований в посольстве Ирана

Сенат
121
Айман Аманжолова
корреспондент

По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева спикер Сената Маулен Ашимбаев посетил посольство Ирана в Казахстане и выразил соболезнования народу Ирана в связи с трагическими событиями, в результате которых погибли духовный лидер аятолла Сейед Али Хаменеи, представители руководства страны и мирные жители, передает Kazpravda.kz

Фото: Сенат / Н. Байбулин

Маулен Ашимбаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Ирана Али Акбар Джоукаром и оставил запись в книге соболезнований.

«С особой горечью мы восприняли весть о трагических событиях в Иране, в результате которых погибли верховный духовный лидер Исламской Республики Иран аятолла Сейед Али Хаменеи, представители руководства страны, а также мирные жители, в том числе дети. От имени Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, народа Казахстана и Парламента выражаем глубокие соболезнования иранскому народу, а также родным и близким погибших. Глава государства всегда подчеркивает необходимость урегулирования международных споров и конфликтов исключительно политико-дипломатическими средствами при неукоснительном соблюдении норм международного права и Устава ООН. Одной из важнейших задач также является защита мирного населения и гражданских объектов при вооруженных конфликтах. Казахстан, поддерживая глобальные инициативы в этом направлении, особо отмечает, что при любых обстоятельствах важно опираться на нравственные принципы и решать международные конфликты и столкновения путем диалога и переговоров. Надеемся на скорейшую деэскалацию ситуации и урегулирование конфликта», – отметил Маулен Ашимбаев.

В ходе беседы с Али Акбар Джоукаром было подчеркнуто, что Иран – близкий сосед и партнёр нашей страны. Спикер Сената также подтвердил готовность нашей страны содействовать мирному урегулированию конфликта.

Напомним, ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил личные послания лидерам ряда арабских государств с выражением искренней поддержки и соболезнования в этот трудный период. В тексте было отмечено, Казахстан готов оказать любую посильную помощь братским арабским странам и надеется на продолжение постоянных рабочих контактов с их высшими руководителями.

#Сенат #Иран #соболезнования

Популярное

Все
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Новый завод откроют в мае
История Ботая оживает в кино
Миллиарды тенге инвестиций и лупинг в помощь
Актогай: от добычи руды до выпуска красного металла
Оберег для целого мира
Сильные регионы – сильная страна
Помогут разобраться в «цифре»
Марафон силы и амбиций
В Алматы стартовал проект «Жасыл болашақ»
Платформа для безопасности
Нужна безопасная среда для каждого ребенка
Продолжается эстафета новоселий
Защитить титул чемпиона
Швейный цех запущен в Сузаке
Помочь детям в кризисной ситуации
Слово о замечательном человеке
Необходим глобальный диалог
Радиация, которая лечит
Шкурный интерес
На страже неба: женское лицо авиации
В Конаеве начали строить КОС
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Подставить вовремя плечо
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Без наценок и посредников
Дороги – к развитию
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
«Я – песня народа, что славен и юн...»
Жамбыл в мировом литературном пространстве
В Омане выбрали самую красивую верблюдицу
Игры «Жулдызай» объединяют
Ватикан внедрил ИИ для богослужений
От диалога – к конкретным проектам
Подчеркнута важность инвестирования в базовую инфраструктуру
Токаев: Мы считаем Сербию очень важным стратегическим партнером в Европе
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Самая большая ценность
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски

Читайте также

В ЕАЭС будут делиться информацией об «опасной продукции»
Сенат освободил от должности ряд судей Верховного суда
Сенаторы разъясняют
Забег Taldau Run в преддверии референдума

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]