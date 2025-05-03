Спикер Сената ознакомился с ходом строительства школы Абая в Алматы

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В учебном заведении планируется сделать упор на качественный профессорско-преподавательский состав, передает Kazpravda.kz

Фото: Н.Байбулин

Председатель Сената парламента Маулен Ашимбаев ознакомился с ходом строительства нового здания республиканской школы Абая в Алматы.

Открытие этого учебного заведения приурочено к отмечаемому в этом году 180-летию со дня рождения великого поэта и мыслителя.

Как отметил Маулен Ашимбаев, Глава государства постоянно подчеркивает важность повышения уровня образования в Казахстане. В этом контексте строительство нового здания школы для одаренных детей играет важную роль в подготовке конкурентоспособных и всесторонне развитых молодых людей. Школа станет опорным учебным заведением по изучению и продвижению наследия великого поэта и мыслителя.

В школе планируется сделать упор на качественный профессорско-преподавательский состав, а к процессу обучения привлекать высококлассных специалистов и квалифицированных педагогов.

«В этом году исполняется 180 лет со дня рождения великого Абая. К этой знаменательной дате по поручению Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева приурочено открытие школы Абая, которая имеет особый статус. Важно соответствовать этому званию, поэтому необходим качественный отбор педагогического состава школы. Важно использовать передовой опыт. Школа будет способствовать формированию нового поколения патриотов в соответствии с философией Абая «Толық адам» и концепцией Главы государства «Адал азамат», – заключил Маулен Ашимбаев и поблагодарил за поддержку в реализации проекта акима города Алматы, министра просвещения и всех неравнодушных к будущему отечественного образования граждан.

Вместе с тем, в рамках поездки спикер Сената и другие депутаты посетили и ознакомились с деятельностью центра инноваций «MOST IT Hub Almaty». Площадка нацелена на объединение креатива, технологичности и предпринимательства, благодаря коллаборации которых создаются проекты для развития национальной экономики.

#Сенат #Образование #Маулен Ашимбаев #школы Абая в Алматы

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