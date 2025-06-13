Спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев с группой депутатов ознакомился с деятельностью первого крупного креативного хаба OzgeEpic, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Фото: Сенат

Спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев с группой депутатов ознакомился с деятельностью первого крупного креативного хаба OzgeEpic. Парламентариям был представлен спектакль «Құштар», повествующий о глубинной сущности расстройства аутистического спектра у людей и поисках нестандартных решений для преодоления вызова.

Хаб OzgeEpic включает в себя уникальный этно-музей и ремесленническую мастерскую, а также пространство для проведения театральных постановок, музыкальных и поэтических вечеров и выставок. Как отмечают организаторы, цель их работы – обогащение казахской культуры посредством современного искусства, развитие сферы креативной индустрии. Кроме того, это возможность содействовать раскрытию потенциала талантливой молодежи, реализации их проектов в сотрудничестве с опытными деятелями искусства и представителями творческой интеллигенции.

Сквозь призму искусства раскрываются актуальные проблемы современности, волнующие общество вопросы и предлагаются нестандартные пути их решения. Одним из таких способов «открытого разговора» на тему инклюзии стал спектакль о детях-аутистах. Это совместный проект команд хаба OzgeEpic и членов Клуба экспертов при Сенате.

Как отметил Маулен Ашимбаев, построение Справедливого Казахстана и инклюзивного общества является приоритетным направлением политики Главы государства. Для обеспечения равных возможностей лицам с инвалидностью, создания условий для их социализации и профессионального роста, а также решения других актуальных вопросов в этом направлении, по мнению Спикера Сената, важен комплексный подход.

«Построение инклюзивного общества является приоритетным направлением политики Президента страны Касым-Жомарта Токаева. В последние годы оказание государственной поддержки лицам с инвалидностью, социально уязвимым слоям населения приобрело системный характер. Принимаются соответствующие законы. Вместе с тем считаем, что в этом вопросе нельзя ограничиваться только социально-экономическими, инфраструктурными проектами. Для формирования инклюзивного общества также важно менять подходы, установки людей к вопросам инклюзии, поддержки граждан с инвалидностью. С этой точки зрения спектакль «Құштар» имеет большое значение», – сказал в своем выступлении спикер Сената и высоко оценил работу креативной группы Creativity Support Team.

Отмечена была и важность преемственности поколений в успешной реализации творческого проекта социальной направленности. Наряду с профессиональными артистами Государственного академического музыкально-драматического театра имени К.Куанышбаева, театра «Жастар», Государственного театра драмы и комедии имени А.Мамбетова, Музыкального театра юного зрителя участие в постановке приняли и представители творческой интеллигенции, оказав значительную поддержку проекту.

Наряду с депутатами Парламента участие в мероприятии приняли представители сферы искусства, образования, эксперты и другие.

Отметим, основная цель спектакля «Құштар» – всестороннее представление о глубинной сущности такого расстройства, как аутизм в современном обществе и его социальных аспектах. В пьесе понятие аутизма рассматривается с точки зрения повышения осведомленности и налаживания коммуникаций между всеми слоями общества, укрепления взаимного диалога и социального равенства. Актуальность проекта основана на научных, социальных и культурных исследованиях с учетом современных социальных проблем и тенденций. Спектакль глубоко анализирует актуальные проблемы общества, предлагает новые художественные решения и методы.