Маулен Ашимбаев отметил, что осознавать ценность этих достижений, хранить нашу независимость, укреплять суверенитет и единство — наш общий и почётный долг, передает Kazpravda.kz

Фото: Сенат парламента РК

"Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с Днём Республики! В этом году этот праздник имеет особое значение, ведь сегодня исполняется 35 лет со дня принятия Декларации о государственном суверенитете. Это — знаменательная веха нашей прочной государственности. Как отметил Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, за эти годы наша страна заявила о себе миру как о независимом государстве. Были закреплены границы, обеспечена безопасность. Сегодня мировое сообщество с глубоким уважением воспринимает Казахстан как страну, которая, извлекая уроки из истории, смело движется к ясным и благородным целям", - сказал Маулен Ашимбаев.

Он отметил, что осознавать ценность этих достижений, хранить нашу независимость, укреплять суверенитет и единство — наш общий и почётный долг.