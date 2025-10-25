Маулен Ашимбаев отметил, что осознавать ценность этих достижений, хранить нашу независимость, укреплять суверенитет и единство — наш общий и почётный долг, передает Kazpravda.kz
"Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с Днём Республики! В этом году этот праздник имеет особое значение, ведь сегодня исполняется 35 лет со дня принятия Декларации о государственном суверенитете. Это — знаменательная веха нашей прочной государственности.
Как отметил Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, за эти годы наша страна заявила о себе миру как о независимом государстве. Были закреплены границы, обеспечена безопасность. Сегодня мировое сообщество с глубоким уважением воспринимает Казахстан как страну, которая, извлекая уроки из истории, смело движется к ясным и благородным целям", - сказал Маулен Ашимбаев.
Он отметил, что осознавать ценность этих достижений, хранить нашу независимость, укреплять суверенитет и единство — наш общий и почётный долг.
"По инициативе Главы государства в последние годы ведётся масштабная работа в этом направлении. Благодаря комплексным политическим, экономическим и социальным реформам Казахстан вступил на путь построения нового, справедливого государства. Всё это — результат сплочённости и единства нашего народа.
И впредь крайне важно, чтобы мы, объединённые под руководством Президента, показывали пример национального единства. Ведь там, где есть согласие — есть государственность, а где есть государственность — там есть и суверенитет. Будущее независимой страны всегда будет светлым. Именно на этих принципах основан смысл сегодняшнего национального праздника.
Поздравляя всех с Днём Республики, желаю нашей стране мира и благополучия, а каждому дому — радости и счастья!
Пусть наша независимость будет вечной! Да процветает свободный Казахстан!" – подчеркнул спикер Сената.