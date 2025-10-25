Спикер Сената поздравил казахстанцев с Днем Республики

День Республики
110

Маулен Ашимбаев отметил, что осознавать ценность этих достижений, хранить нашу независимость, укреплять суверенитет и единство — наш общий и почётный долг, передает Kazpravda.kz

Фото: Сенат парламента РК

"Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с Днём Республики! В этом году этот праздник имеет особое значение, ведь сегодня исполняется 35 лет со дня принятия Декларации о государственном суверенитете. Это — знаменательная веха нашей прочной государственности.

Как отметил Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, за эти годы наша страна заявила о себе миру как о независимом государстве. Были закреплены границы, обеспечена безопасность. Сегодня мировое сообщество с глубоким уважением воспринимает Казахстан как страну, которая, извлекая уроки из истории, смело движется к ясным и благородным целям", - сказал Маулен Ашимбаев.

Он отметил, что осознавать ценность этих достижений, хранить нашу независимость, укреплять суверенитет и единство — наш общий и почётный долг.

"По инициативе Главы государства в последние годы ведётся масштабная работа в этом направлении. Благодаря комплексным политическим, экономическим и социальным реформам Казахстан вступил на путь построения нового, справедливого государства. Всё это — результат сплочённости и единства нашего народа.

И впредь крайне важно, чтобы мы, объединённые под руководством Президента, показывали пример национального единства. Ведь там, где есть согласие — есть государственность, а где есть государственность — там есть и суверенитет. Будущее независимой страны всегда будет светлым. Именно на этих принципах основан смысл сегодняшнего национального праздника.

Поздравляя всех с Днём Республики, желаю нашей стране мира и благополучия, а каждому дому — радости и счастья!

Пусть наша независимость будет вечной! Да процветает свободный Казахстан!" – подчеркнул спикер Сената.

#поздравление #Маулен Ашимбаев #День Республики

Популярное

Все
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
Высокая оценка трудовых заслуг
Историческая ответственность перед будущим
Символ Нового Казахстана
Медиация – опора единства
Моя страна – мой флаг
Названы активные участники акции «Таза Қазақстан»
Капитальный подход к переработке
Голубое топливо пришло в Жетысу
Сохранить и передать следующим поколениям
Справедливая модернизация как фактор консолидации нации
На пути к «слышащему государству»
Первые победы в Бахрейне
Новые измерения суверенитета
Конституционный суд – реальный механизм защиты прав граждан
Матрица, определяющая судьбу человека
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Главное – это ответственное отношение к работе
Доступность правосудия – показатель зрелости государства
Возвращение истории
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Сильная духом и мастерством
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
В Туркестанской области отметили Всемирный день хлопка
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
Казы и шужык в вакуумной упаковке
Семь дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах
Марат Байкамуров стал чемпионом "Қазақстан Барысы – 2025"
Продкорпорация объявила цены на зерно
Атака на Оренбургский ГПЗ: газоснабжение Казахстана не затронуто – Минэнерго
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана отмечает свое 30-летие
Мемориальную доску Акиму Тарази открыли в Астане
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Цены на ГСМ зафиксированы на уровне 16 октября для сетей АЗС
Путь к независимости через верховенство права: 35-летие Декларации о государственном суверенитете
CNN сообщает об обсуждении в США возможности встречи Трампа и Ким Чен Ына в Южной Корее
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости

Читайте также

Мировые лидеры поздравили Токаева и народ Казахстана с Днем…
В Алматы в честь Дня Республики наградили деятелей культуры…
Минобороны провело уникальный концерт ко Дню Республики
В Астане проходят праздничные концерты ко Дню Республики

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]