Спикер Сената принял участие в открытии этапа мирового турнира по легкой атлетике

Программа представлена состязаниями в семи дисциплинах у женщин и в шести дисциплинах у мужчин, передает Kazpravda.kz

Фото: Сенат парламента РК

Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев принял участие в церемонии открытия турнира II Astana Indoor Meet for Amin Tuyakov Prizes. Соревнования являются этапом мирового легкоатлетического тура в помещении и прошли в столичном легкоатлетическом спортивном комплексе Qazaqstan.

Приветствуя спортсменов, Маулен Ашимбаев отметил, что II Astana Indoor Meet for Amin Tuyakov Prizes – уникальный турнир серии World Indoor Tour Gold в Астане. Это масштабное событие открыло серию турниров, охватывающую девять городов в таких странах мира как: Сербия, США, Чехия, Германия, Франция, Польша, Испания, и стало настоящим праздником спорта с участием топовых мировых легкоатлетов.

Проведение подобных турниров по легкой атлетике с участием, как именитых чемпионов, так и перспективных звезд спорта, по мнению Маулена Ашимбаева, служит символом преемственности и в значительной степени способствует популяризации спортивного движения на мировом уровне, а также стимулирует молодежь ставить большие цели и достигать их. Спикер Сената подчеркнул, что особое внимание развитию массового спорта в Казахстане уделяет Глава государства.

«Сегодня в Казахстане по инициативе Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева реализуются масштабные проекты по развитию профессионального, любительского, массового и инклюзивного спорта. Проведение таких международных соревнований как Astana Indoor Meet for Amin Tuyakov Prizes в Казахстане также является ярким примером и результатом этой комплексной работы. Турнир на призы Амина Туякова – прославленного казахстанского легкоатлета, заслуженного тренера, занимающего особое место в истории казахстанского спорта, запускает сегодня серию соревнований World Athletics Indoor Tour Gold 2025 года с участием лучших спортсменов из разных уголков мира. Среди них олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Поэтому участие казахстанских спортсменов в турнире является для нас большой гордостью. Уверен, этот международный турнир придаст новый импульс развитию легкой атлетики в Казахстане», – сказал Маулен Ашимбаев и выразил слова благодарности организаторам турнира.

В торжественной церемонии открытия турнира также приняли участие Министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов, аким Астаны Женис Касымбек, заслуженный мастер спорта, обладатель Кубка Европы и призер Чемпионата Европы Амин Туяков, а также Президент Федерации легкой атлетики РК Ольга Рыпакова. Было отмечено, что в соревнованиях принимают участие 110 спортсменов из 40 стран. Республику Казахстан на турнире представили 44 атлета, среди которых лидеры национальной сборной.

Программа представлена состязаниями в семи дисциплинах у женщин (60 м, 60 м с барьерами, 400 м, 3000 м, прыжки в высоту, тройной прыжок, толкание ядра) и в шести дисциплинах у мужчин (60 м, 60 м с барьерами, 400 м, 1500 м, прыжки в высоту, прыжки в длину).