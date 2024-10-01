Спикер Сената призвал жителей Жетісу принять активное участие в референдуме

Актуальные вопросы, касающиеся предстоящего референдума, и перспективы развития энергетической отрасли обсудили члены Народного штаба за строительство АЭС во главе со спикером Сената Мауленом Ашимбаевым с общественностью Жетісу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты

Фото: Сенат

Депутаты совместно с экспертами и общественными деятелями также провели ряд встреч с коллективами производственных предприятий и активной молодежью города Талдыкоргана.

В ходе встречи с общественностью области Жетісу спикер Сената отметил, что общенациональный референдум по вопросу строительства АЭС является конкретным примером реализации концепции «Слышащее государство». Учитывая стратегический характер инициативы и значение для экономики страны, важное значение имеет голос каждого казахстанца в предстоящем референдуме.

«Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев объявил о проведении 6 октября республиканского референдума по строительству АЭС. Поэтому цель нашей сегодняшней встречи – обсуждение данной инициативы и перспектив развития энергетической отрасли в целом. Общенациональный референдум, который пройдет на этой неделе, имеет стратегическое значение для дальнейшего развития Казахстана. Вместе нам предстоит принять решение, которое окажет большое влияние на будущее нашей страны и следующих поколений. В этой связи, призываю всех казахстанцев принять участие в референдуме и сделать свой выбор», – сказал Маулен Ашимбаев в своем выступлении.

Члены Штаба в рамках информационной работы также встретились с коллективом Жетысуской швейной фабрики «Айсулу», на которой трудятся многодетные матери, люди с инвалидностью и другие граждане категории социально-уязвимых слоев населения, а также работниками предприятия «Темирбетон». Наряду с вопросами поддержки отечественных производителей, включая законодательные нормы в этом направлении, были обсуждены задачи референдума. В частности, коллективы предприятий интересовались о пользе и рисках, обусловленные строительством АЭС.

В ходе встречи с общественностью и активной молодежью региона речь также шла о важности изучения новейших методик и внедрения инновационных технологий в производство.