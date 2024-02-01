Спикер Сената прокомментировал ситуацию по «Радио Азаттык»

Фото: пресс-служба Сената

Он прокомментировал ситуацию с отказом в аккредитации журналистам "Радио Азаттык".

– У нас в Казахстане обеспечивается свобода слова, уважаемые коллеги. Вы сами являетесь участниками процесса, когда в стране для СМИ создаются все условия. Последние несколько лет СМИ свободно пишут о ситуации в стране, критикуют государственных служащих, руководителей, и в этом плане нет никаких ограничений. Необходимая правовая база в Казахстане создана. Если речь идет непосредственно о "Радио Азаттык", о том, что МИД не аккредитовало некоторых журналистов этого иностранного СМИ, по информации МИД, такое решение было принято на основе того, что редакция и журналисты "Радио Азаттык" неоднократно нарушали законодательство РК в сфере средств массовой информации. И в частности, положения о деятельности представительств иностранных СМИ в нашей стране. Более подробно вам нужно обратиться в МИД, – сказал Ашимбаев, отвечая на вопросы журналистов в Сенате.

Он подчеркнул, что в стране созданы все условия для полноценной деятельности СМИ.