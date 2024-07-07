Спикер Сената: «Школы должны раскрывать потенциал детей»

Также спикер Сената рассказал о системном влиянии трат из Нацфонда на экономику на презентации сборника аналитических материалов по достижению ЦУР в Казахстане, подготовленного участниками третьего потока «Школы аналитики».

«Мы тратим в два раза больше, чем зарабатываем. Откуда берутся эти дополнительные средства? Из Национального фонда и заимствований. Мы этими расходами разгоняем инфляцию и цены. Соответственно, Национальный банк повышает процентную ставку, но, тем самым, ограничивает предпринимательскую активность в стране, а значит, и экономический рост. Есть и вторая часть проблемы, которая может быть даже более серьезной. Для трансфертов в бюджет нужно продавать доллары из Национального фонда на наш внутренний валютный рынок. Снова включается закон спроса и предложения. Мы тем самым переоцениваем курс тенге. Наверное, это и неплохо. Но в чем эффект от этого? Переоцененный тенге — это дорогой экспорт и дешевый импорт. А значит, наши товаропроизводители оказываются в невыгодном положении по сравнению с производителями из Китая, России, Турции и других стран: они проигрывают по ценам и, соответственно, снова не растет наше внутреннее производство и промышленность», - отметил Ашимбаев.