Спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев встретился сегодня с Генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе, который прибыл в Казахстан для участия в Международном форуме Астана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента

Фото: Сенат

Открывая встречу, Маулен Ашимбаев подчеркнул важную роль Совета Европы в обеспечении прав человека, демократии и верховенства закона во всем мире. За 20 лет сотрудничества между Парламентом Казахстана и ПАСЕ, как отметил спикер палаты, налажено тесное и эффективное взаимодействие по многим направлениям.

На встрече стороны обсудили актуальные вопросы совместной работы Казахстана и Совета Европы в контексте демократических преобразований и построения Справедливого Казахстана. Маулен Ашимбаев ознакомил собеседника с реформами, инициированными Главой государства, и деятельностью палаты по их законодательному обеспечению. В частности, он подробно остановился на проводимой работе по демократизации политической системы страны и мерах по укреплению системы защиты прав человека, гендерного равенства, борьбе с насилием в семье, обеспечению баланса полномочий и ответственности между ветвями власти, а также между центром и регионами.

«По инициативе Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в рамках реализации концепции построения Справедливого Казахстана реализуются масштабные и всеобъемлющие реформы. Их цель – укрепление верховенства закона, защита прав человека, обеспечение сбалансированного распределения полномочий между ветвями власти и усиление координации между центральными и региональными органами власти. В 2022 году эти конституционные поправки, которые ознаменовали переход от суперпрезидентской системы к президентской республике с сильным Парламентом и подотчетным Правительством, были одобрены казахстанцами на общенациональном референдуме. Законодательное обеспечение этих политических и экономических реформ является приоритетом работы Парламента», – отметил Председатель Сената.

В ходе встречи особое внимание было уделено важности продвижения духовной дипломатии в условиях современных вызовов. Генеральный секретарь Совета Европы был проинформирован о ходе подготовки к проведению VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в сентябре текущего года, и других проектах в этом направлении.

В свою очередь, Ален Берсе выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества Казахстана с Советом Европы и совместной реализации актуальных инициатив.