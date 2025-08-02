По завершенным делам возмещен ущерб государству на сумму 113,6 млн тенге, передает Kazpravda.kz
Службой по противодействию коррупции КНБ РК в июле зарегистрировано 17 фактов правонарушений, квалифицируемых по следующим статьям Уголовного кодекса РК:
- ст.362 (превышение власти или должностных полномочий) – 3;
- ст.366 (получение взятки) – 5;
- ст.367 (дача взятки) – 4;
- ст.190 (мошенничество) – 2;
-ст.147(нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите) – 1;
- ст.361 (злоупотребление должностными полномочиями) – 1;
- ст.364 (незаконное участие в предпринимательской деятельности) – 1.
Направлено в суд 16 уголовных дел по статьям УК РК:
- ст.189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) – 1;
- ст.190 (мошенничество) –6;
- ст. 206 (неправомерные уничтожение или модификация информации) – 1;
- ст.218 (легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем) – 1;
- ст.361 (злоупотребление должностными полномочиями) – 1;
- ст.366 (получение взятки) – 2;
- ст.367 (дача взятки)– 3;
- ст.433 (укрытие уголовного правонарушения) – 1.
По завершенным делам возмещен ущерб государству на сумму 113,6 млн тенге.
Наложен арест на имущество на сумму 619,1 млн тенге.
За сообщение о коррупции поощрено 2 лица на сумму 471,84 тыс. тенге.
Работа в данном направлении продолжается.