СПК КНБ отчитался о результатах деятельности в июле

Закон и Порядок
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По завершенным делам возмещен ущерб государству на сумму 113,6 млн тенге, передает Kazpravda.kz

Фото: СЦК

Службой по противодействию коррупции КНБ РК в июле зарегистрировано 17 фактов правонарушений, квалифицируемых по следующим статьям Уголовного кодекса РК:

- ст.362 (превышение власти или должностных полномочий) – 3;

- ст.366 (получение взятки) – 5;

- ст.367 (дача взятки) – 4;

- ст.190 (мошенничество) – 2;

-ст.147(нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите) – 1;

- ст.361 (злоупотребление должностными полномочиями) – 1;

- ст.364 (незаконное участие в предпринимательской деятельности) – 1.

Направлено в суд 16 уголовных дел по статьям УК РК:

- ст.189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) – 1;

- ст.190 (мошенничество) –6;

- ст. 206 (неправомерные уничтожение или модификация информации) – 1;

- ст.218 (легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем) – 1;

- ст.361 (злоупотребление должностными полномочиями) – 1;

- ст.366 (получение взятки) – 2;

- ст.367 (дача взятки)– 3;

- ст.433 (укрытие уголовного правонарушения) – 1.

По завершенным делам возмещен ущерб государству на сумму 113,6 млн тенге.

Наложен арест на имущество на сумму 619,1 млн тенге.

За сообщение о коррупции поощрено 2 лица на сумму 471,84 тыс. тенге.

Работа в данном направлении продолжается.

#КНБ РК #отчет #Служба по противодействию коррупции

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