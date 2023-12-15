Спортивная медицина: корреляция способностей и возможностей

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Ведущие спортивные эскулапы страны съехались в Алматы, где в преддверии Дня независимости, в стенах Национального центра спортивной медицины и реабилитации проходит семинар, темой которого стало определение направлений дальнейшей деятельности отечественных спортивных врачей

Представители регионов, ознакомившись с работой Национального центра спортивной медицины и реабилитации, могли сравнить функционал подобных диспансеров в Астане, Шымкенте, Абайской, Карагандинской, Павлодарской, Туркестанской, Жетысуской и Восточно-Казахстанской областей. Всем есть к чему стремиться. И именно для этого и собрались в Алматы спортивные врачи страны. 

Понятно, что главная их забота – помощь спортсменам в вопросах излечения и профилактики травм. Но помимо этого в профессии спортивного врача существует множество нюансов и деталей, о которых понятным друг другу языком говорили делегаты конференции.

Заведующий организационно-методического отдела Национального центра спортивной медицины и реабилитации Есен Нысанбаев отметил, что это очень нужный и полезный семинар.

"Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев не раз в своих выступлениях подчеркивает приоритетность развития казахстанской спортивной медицины, даже сам глава государства отметил, что важно создать современную инфраструктуру подготовки атлетов с точки зрения спортивной медицины и фармакологического обеспечения. Радует, что на важность работы врачей обратили внимание на высоком уровне и к нашим пожеланиям стали прислушиваться. На встрече с победителями и призерами Азиады президент страны определил направление, в котором необходимо усилить содействие в этой сфере", - отметил он.

Нысанбаев выразил уверенность в том, что практическая польза от подобных семинаров и конференций с привлечением большого количества отечественных специалистов пойдут на пользу казахстанскому спорту.

"Ведь обмен опытом и дискуссии в конструктивном ключе обогащают каждого сотрудника Центра и представителя нашей отрасли в целом, открывая новые возможности в вопросах практического применения в работе со спортсменами, и способствуют пополнению багажа профессиональных знаний", - заключил спикер.

#медицина #Спорт #обсуждение #встреча #специалисты

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