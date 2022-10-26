"Спорттық Алматы": Бабакумарова допросили по делу о хищении 367 млн тенге

Департамент Антикоррупционной службы по городу Алматы завершил следствие в отношении бывшего руководителя городского Управления спорта и других лиц по факту хищения 367,5 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz.

"В настоящее время проводится ознакомление участников уголовного процесса с материалами дела", - проинформировали в Антикоре.

Бывший заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров подозреваемым по данному уголовному делу не проходит, он допрашивался в качестве свидетеля по обстоятельствам выделения денег и реализации комплексной городской программы "Спорттық Алматы", пояснили в ведомстве.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в пресс-службе.