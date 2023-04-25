Споры долгие, а поле не ждет

Как и ожидалось, основной стала тема выплаты государственных субсидий сельхозпроизводителям.

По поручению Главы государства еще в минувшем году была начата работа по совершенст­вованию подходов к субсидированию фермеров. Однако окончательная точка в поиске оптимальной модели до сих пор не поставлена.

По информации выступившего на заседании с докладом вице-министра сельского хозяйства Рустема Курманова, в целях устранения недостатков и совершенствования системы и механизмов субсидирования отраслевым министерством создана рабочая группа, в которую вошли представители аграрных ассоциаций и союзов, науки, государственных и местных исполнительных органов, депутаты Сената и Мажилиса Парламента.

Ввиду того, что в последние годы рассматривае­мая сфера стала благодатной для финансовых махинаций, итогом трудов рабочей комиссии стали принятые по рекомендации Агентства по противодействию коррупции РК точечные изменения существующих субсидий, из их чис­ла исключены виды, наиболее подверженные коррупции.

Итак, сохраняется субсидирование ставки вознаграждения по кредитам и лизингу с ее снижением для заемщика до 6% годовых. Увеличены нормативы страховых премий – с 50% до 80% годовых. Сохраняется субсидирование строительно-монтажных работ с обязательным требованием включения в группу специалистов по осмотру вновь построенных объектов со стороны областных управлений строительства и архитектуры.

Для исполнения поручения Главы государства по развитию первичного семеноводства, а также свекловодства повышаются нормативы субсидирования стоимости специальной техники: семеноводческой – до 80%, свекловичной – до 50%.

В целях наращивания производства овощей в закрытом грунте увеличивается с 25 до 30% доля возмещения по строительству и расширению тепличных комплексов, что, в свою очередь, позволит обеспечить продовольственную безо­пасность в период межсезонья и снизит риски для резкого увеличения цены на томаты и огурцы в зимний период.

Также принято решение увеличить долю возмещения инвестиционных вложений с 25% до 40% при закладке плодово-ягодных культур и винограда. Чтобы стимулировать вложение инвестиций в создание и модернизацию современных хранилищ со специальным оборудованием, обеспечивающим долговременное хранение продукции, доля возмещения инвестиционных вложений увеличивается для холодильного оборудования – до 50%, вентиляционного – до 40%.

В то же время отменяется субсидирование стоимости вагончиков и строительства искусственных водоемов (пруд-копань) для сбора талых вод. Из-за высокого уровня коррупционных рис­ков и сложности администрирования исключается возможность получения инвестиционных субсидий авансом, за исключением дочерних и зависимых компаний АО «НУХ «Байтерек», банков второго уровня.

Учитывая, что средняя степень заполняемости действующих откормочных площадок для КРС не превышает 40%, предлагается исключить субсидирование строительства новых. Освободившиеся средства предлагается перенаправить на техническое и технологическое перевооружение уже существующих объектов.

В связи с высокими коррупционными рисками при бурении скважин и колодцев для обводнения пастбищ отменяется субсидирование стоимости электростанций (бензиновые или дизельные генераторы) и насосов для подъема воды. Дело в том, что их рыночная стоимость разнится в десятки раз в зависимости от страны-производителя.

В сфере животноводства предлагается отменить наиболее коррупционные подвиды субсидирования. В их числе – выплаты субсидий авансовым платежом при закупе племенного скота. Отменяется субсидирование аренды быков и баранов-производителей, приобретение из-за рубежа маточного поголовья крупного рогатого скота.

Как сообщили в ходе заседания представители Минсельхоза, доработка системы, затрагивающей отрасль растениеводства, уже завершена. Остается внести ясность по остающимся вопросам в животноводстве. Более полную информацию по субсидиям аграрии могут получить у специалистов профильных органов в регионах, на официальном сайте отраслевого министерства.

Слов нет, субсидии для аграриев важны, но ими не исчерпываются меры господдержки. О них участникам совещания рассказали руководители Аграрно-кредитной продовольственной корпорации, «КазАгроФинанса» и других нацио­нальных компаний. Докладчики оперировали цифрами, которые свидетельствуют о том, что поддержка аграрной отрасли Казахстана год от года растет.

Правда, не все депутаты с этим согласны. К примеру, мажилисмен Серик Мамбетов считает, что агробизнес в стране испытывает хроническое недофинансирование. Оно коснулось и весенних полевых работ текущего года.

По мнению депутата, дефицит средств на посевную в Казахстане достигает 84% от необходимого объема, или более 760 млрд тенге. Кроме того, наблюдается турбулентность политики развития аграрной отрасли. Есть ошибки и недочеты.

Депутат озвучил ряд предложений по улучшению положения дел в сельском хозяйстве. Он считает, что институты развития должны ставить интересы фермеров на первое место, обеспечить аграриям обещанную государством льготную ставку кредитования.

В действительности договоры займа заключаются по фиксированной ставке в 22% на весь период выплаты кредита. То есть последний не привязан к базовой ставке Нацбанка и при ее снижении продолжает оставаться дорогим.

Разница между фиксированной ставкой по кредитному договору и базовой ставкой превращается в сверхприбыль финансового института, а фермер продолжает платить дорогой кредит. Поэтому необходимо изменить условия договоров займа для фермеров и привязать ставку по кредиту к базовой ставке Нацбанка.

К слову, не скупились на предложения и другие депутаты. К примеру, Жигули Дайрабаев поднял вопрос создания в Казахстане аграрного банка. По его мнению, это снимет многие проблемные вопросы поддержки фермеров.

Новую идею озвучил депутат от партии «Respublica» Айдарбек Ходжаназаров. По его мнению, товарные кредиты фермерам необходимо выдавать не только в виде зерна и муки, но и в виде минеральных удобрений, семян и гербицидов. Существует проблема залогового имущества мелких фермеров, которую надо решать. В советы финансовых кредитных институтов необходимо включить аграриев-практиков.