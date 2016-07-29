​Споткнулись о порог

665
Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область

В КТА на общих основаниях участвовали выпускники колледжей. При входе на экзамены у них было изъято 3 035 запрещенных предметов, в том числе 2 801 сотовый телефон и флэш-накопитель, 231 шпаргалка, калькулятор и учебник. И это еще не весь «урожай», добытый контролирующими службами. В процессе испытания, уже в аудиториях, обнаружились 36 подставных лиц. Изъято 544 шпаргалки и 259 мобильных телефонов.

Статистика прошедшей приемной кампании КТА продемонстрировала уровень общего среднего образования выпускников колледжей. Они, по мнению руководителей вузов, имеют слабые знания по математике, физике, химии – дисциплинам, необходимым в технических вузах. В колледжах эти науки изучаются лишь на первом курсе, затем предпочтение отдается спецдисциплинам и производственной практике.

