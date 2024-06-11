Спрос на гостиницы среди иностранцев снизился в Казахстане

За I квартал гостиницы обслужили 1,7 млн посетителей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, это на 9% (140 тыс.) выше прошлогоднего уровня, а также максимальное значение января-марта по крайней мере с 2015 года.

«Любопытно, что 42% общего прироста обеспечили всего две области - Западно-Казахстанская (+35 тыс.) и Алматинская (+23 тыс.). Тем не менее более половины обслуженных посетителей по-прежнему приходится на три города республиканского значения: Алматы - 473 тыс.; Астану - 294 тыс.; Шымкент - 112 тыс», – говорится в публикации.

Кроме того, среди обслуженных посетителей в большинстве находятся казахстанцы (87%, или 1,5 млн). Именно благодаря им и растет спрос, +11% г/г. Со стороны же иностранцев спрос, наоборот, падает, -2% г/г, до 223 тыс. Главный виновник снижения - Россия (-28%, до 81 тыс.).

Что касается доходов гостиниц, за год они прибавили 18%, достигнув 50,7 млрд тенге. Свою роль в этом сыграл и рост цен на 6,8%.