Спустя пять лет после пожара Нотр-Дам откроет свои двери

Фото: REUTERS/Benoit Tessier and Sarah Meyssonnier

За неделю до официального открытия Собор Парижской Богоматери, чуть было не сгинувший пять с лишним лет назад при сильнейшем пожаре, впервые явился в своем отреставрированном виде, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Забор, что эти годы окружал немалую площадь вокруг пострадавшей "жемчужины" готической архитектуры, был убран, а первыми посетителями Нотр-Дама стали, как и предполагалось, нынешний хозяин Елисейского дворца в сопровождении супруги, министра культуры, мэра столицы и других знаковых персон. Что касается прочих граждан, то они могли увидеть обновленный храм благодаря прямой трансляции на нескольких телеканалах.

Полностью обновлено внутреннее пространство храма: восстановлены обрушившиеся высокий потолок, своды, а каменные стены очищены от горелых стигматов пожара, копоти, накопившейся за столетия. Интерьер, прежде темно-серый и мрачноватый, приобрел новые краски - кремовые, бежевые, свойственные известняку, камню, из которого был построен. Собор Нотр-Дам стал гораздо светлее также благодаря отреставрированным витражам, которые, отметим, во время пожара в целом не пострадали.

Некоторые из них хотел заменить Эмманюэль Макрон с тем, чтобы внести в собор элементы "в стиле XXI века", но против выступила общественность, в том числе национальная комиссия по культурному наследию и архитектуре. Соответствующую петицию подписали 223 тысячи граждан. Правда, президент упорствует, и вопрос до сих пор не снят с повестки дня.

Кстати, подобная полемика возникала и вокруг восстановления 96-метрового шпиля храма, сгоревшего при пожаре. К счастью, предложения "осовременить" собор гигантским сооружением в виде золотого пламени или хрустального пика были отвергнуты, и шпиль, а также каркас крыши были отстроены из дерева по средневековой технологии. Для этого по всей стране отобрали две тысячи дубов возрастом от 150 до 200 лет, из которых изготовили все элементы сложной конструкции. На вершине шпиля водрузили флюгер в виде галльского петуха. Хотя старый был найден после пожара, его заменили на новый позолоченный.

В возрождении Нотр-Дама, одного из важнейших архитектурных символов христианской культуры и веры, участвовал весь мир. Среди "дарителей" были те, кто перечислял миллионы, но большинство отправляли менее значимые суммы. Всего на ремонт собора было собрано пожертвований на 846 миллионов евро.