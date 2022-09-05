Сразу 4 притона выявили в центре Алматы

Четыре притона выявлены в центральной части города Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Все они были замаскированы под частные коттеджи. На первый взгляд – обычный дом, не привлекающий внимания окружающих.

«На деле – бурная деятельность. Ночная жизнь здесь бьет ключом: девушки, позиционирующие себя мастерами массажа, оказывают интимные услуги своим клиентам.

В результате этого рейда были задержаны 40 человек. Личности каждого из них проверены по нашим учетам на предмет причастности к каким-либо преступлениям или правонарушениям. К ним приняты меры административного воздействия в соответствии со статьями 449 и 492 КРКоАП. А владельцы заведений привлечены к ответственности за содержание притонов заведомо для занятия проституцией (статья 450 КоАП)», – сообщил начальник управления полиции Медеуского района города Даурен Утебаев.