​Сразу в двух разрядах

Вчера, а по времени Астаны – сегодня утром, в Лос-Кабосе (Мексика) начался мужской международный теннисный турнир ATP с призовым фондом 637 395 долларов. Михаил Кукушкин – первый номер в казахстанском рейтинге – стартовый матч проведет против Тэйлора Фритца (США), с которым еще никогда не встречался.

В мужском парном разряде турнира Abierto Mexicano Кукушкин сыграет вместе с австралийцем Брэдли Моусли. В первом круге они встретятся с колумбийцем Хуаном Себастьяном Кабалем и филиппинцем Тритом Конрадом Юэйем.