Бюро национальной статистики РК опубликовало данные по потреблению продуктов питания за I квартал 2025 года на основе опроса 12 000 домохозяйств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Тelegram–канал ведомства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В сравнении с тем же периодом прошлого года отмечен рост по всем основным категориям. Больше всего увеличилось потребление фруктов (+3,5%) и рыбы с морепродуктами (+2,2%).

Среднемесячное потребление на человека составило: картофеля — 3,7 кг, говядины — 2 кг, яблок — 1,6 кг, хлеба — 2,3 кг, яиц — 17 штук, рыбы — 0,6 кг.

По регионам:

Хлеб и крупы: больше всего в Туркестанской области (14,1 кг), меньше — в Мангистау (7,9 кг);

Рыба: больше всего в ВКО (1,7 кг), меньше — в Шымкенте (0,5 кг);

Овощи: лидирует Туркестанская область (7,3 кг), минимум — в области Абай (4,5 кг).

Показатели рассчитываются на душу населения и отражают уровень потребления за квартал.