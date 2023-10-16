Озвучен средний размер пенсии в Казахстане на октябрь

Средний размер совокупной пенсии на 1 октября 2023 года составил 120 988 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 83 086 тенге, базовой пенсии – 37 902 тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда РК.

Фото: Kazpravda.kz

По данным министерства, с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 2 трлн 477,6 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 760,1 млрд тенге, солидарной пенсии – 1 трлн 717,5 млрд тенге.

По состоянию на 1 октября 2023 года численность пенсионеров составляет 2 млн 312 тыс. человек.

Средний размер совокупной пенсии на 1 октября 2023 года составил 120 988 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 83 086 тенге, базовой пенсии – 37 902 тенге.

В МТСЗН напомнили, что с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

"При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ). Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 60% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 80% от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере – 100% от прожиточного минимума", – пояснили в госоргане.

Отмечается, что чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

Размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период, добавили в пресс-службе.