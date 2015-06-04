Средство от никотина? Свежий выпуск 475 Раушан ШУЛЕМБАЕВА

Употребление табака является одной из распространенных причин смертности, которую предотвратить вполне в наших силах. Точнее, в силах самого курильщика, уверены организаторы акции – Алматинский центр формирования здорового образа жизни и управление здравоохранения города. Согласно данным ВОЗ, табакокурение приводит к смерти каждого десятого взрослого человека в мире. Ежегодно от «табачной эпидемии» в мире умирает около 6 млн человек (более 600 тыс. из которых, не яв­ляясь курильщиками, умирают из-за воздействия вторичного табачного дыма). При отсутствии антитабачных действий, угрожает ВОЗ, к 2030 году эта цифра может превысить 8 млн человек!

Поэтому организация объявила 31 мая Всемирным днем без табака еще в 1988 году. И с тех пор его повсеместно отмечают, привлекая внимание к опасностям, связанным с употреблением табачных изделий, и призывая государства проводить эффективную политику по уменьшению их потребления. Таким образом, перед мировым сообществом была поставлена задача – добиться, чтобы в XXI веке проблема табакокурения исчезла.

XXI век наступил, но проблема не исчезла. Поэтому внушает оптимизм тот факт, что в Казахстане одной из серьезных задач здравоохранения стала защита нынешнего и будущих поколений не только от разрушительных последствий для здоровья, но также и от социальных, экологических и экономических бедствий, связанных с употреблением табака и воздействием табачного дыма. Казахстан в борьбе против табака пошел дальше и поставил заслон таким некурительным табачным изделиям, как насвай. И включил его в список наркотических веществ и психотропных средств, подлежащих контролю. Думаю, читателю будет интересно узнать, что наибольший процент курящих традиционные сигареты (более 25%) наблюдается в городе, чем в селе (немногим выше 18%). А вот насвай все-таки предпочитает сельский житель (4%), нежели городской (1,2%).

Насвай издревле употребляют в Центральной Азии. Изготавливают его, как правило, руками скатывая шарики, то есть в кустарных условиях, не отвечающих зачастую санитарным нормам. А еще употребление насвая вызывает никотиновую зависимость. А частое употребление может привести и вовсе к психической зависимости.

Тем не менее сегодня насвай продолжает оставаться популярным. Более того, в последние годы он приоб­рел популярность и в России, в основном среди подростков. Соседняя страна продолжает удивлять, так как на ее рынках насвай предлагают как… средство от никотиновой зависимости!

А ведь употребление смеси табака и извести вызывает рак пищеварительного тракта и других органов. В Казахстане даже зарегистрирован случай, когда рак губы от употребления насвая обнаружили… у 13-летнего подростка! Его родителям затем пришлось раскошеливаться на пластические операции.

...Тем временем в мега-парке «человек-змея», как еще называют Мухтара Гусенгаджиева, артиста цирка и автора методик по развитию гибкос­ти, творил поистине чудеса со своим телом. Во время мастер-класса он делился уникальным опытом и секретами. Молодежь с восхищением внимала его урокам гибкости. Многие из них признавали: если бы Мухтар был заядлым курильщиком, вряд ли дос­тиг вершин такого совершенства…