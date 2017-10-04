Сроки окончания ремонта улицы Кумисбекова назвали в акимате столицы

Политика
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Фото медиацентра акимата Астаны
Ремонт улицы Кумисбекова в Астане будет закончен до конца октября 2017 года, сообщает Kazpravda.kz cо ссылкой на медиацентр акимата столицы.



"Проезд на участках от пр. Богенбай батыра до ул. Джангильдина, от ул. Абая до ул. Кенесары, ул. Джангильдина от ул. Кумисбекова до пр. Сарыарка будет осуществлен до конца октября текущего года", – говорится в сообщении.

На всех ремонтируемых участках проведено устройство инженерных сетей водоснабжения, канализации, ливневой канализации, телефонизации, произведен перенос линии электропередачи 10 кВт, опор 0,4 кВт. 

Стоит отметить, что проект реконструкции предусматривал строительство инженерных сетей и дороги по ул. Кумисбекова от пр. Богенбай батыра до ул. Кенесары. В настоящее время строительно-монтажные работы ведутся на участках от пр. Богенбай батыра до ул. Джангильдина, от ул. Абая до ул. Кенесары. А на участке от ул. Джангильдина до ул. Сейфуллина уже появилось новое асфальтовое покрытие.

Кроме того, во время строительно-монтажных работ было произведено расширение дороги. После ввода в эксплуатацию она станет шестиполосной.

"Данная дорога позволит увеличить пропускную способность автотранспорта, разгрузит ул. Сейфуллина, пр. Богенбай батыра, пр. Сарыарка, обеспечит беспрепятственные въезды и выезды на улицы Кубрина, Джангильдина, Жамбыла, Бегельдинова, создаст благоприятные условия для жилых комплексов "Целиноград", "Старый город", "Тулпар", – уверен главный специалист отдела инфраструктуры Управления коммунального хозяйства Астаны Алмаз Кабдрахманов.



Напомним, строительно-монтажные работы на этом участке ул. Кумисбекова стартовали в апреле.

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