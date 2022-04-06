Проблемы с поставками семян из-за запрета на вывоз некоторых товаров из России решены – задержка не отразится на начале посевной.

Еще неделю назад, когда аким региона Абылкаир Скаков посещал главный зерносеющий район Прииртышья – Иртышский, местные аграрии говорили о том, что есть сложности с вывозом семян из соседнего государства. 14 марта там приняли юридичес­ки закрепленное решение, и это сказалось даже на договорных обязательствах, заключенных до соответствующей даты.

– Мы семеноводческое хозяйст­во, оригинальные семена заказываем в России, но из-за запрета вывоза у меня в Омске остаются 150 тонн, – заметил глава ТОО им. Абая Николай Миллер. – Все проплатили, но не успели вывезти. Не столько жалко денег, сколько семян.

Тогда заместитель акима области Мейрам Утешов заверил: есть договоренности на уровне двух стран, поэтому будет создан «зеленый коридор» по поставкам семян для хлеборобов Павлодарской области. И это обещание уже выполнено – по словам Николая Миллера, вопрос решен.

В региональном управлении сельского хозяйства пояснили, что 31 марта вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации, регламентирующее изменения в документ о запрете на вывоз, а 1 апреля был утвержден и соответствующий приказ, прописывающий порядок выдачи разрешений на вывоз именно семян пшеницы, ячменя, кукурузы, ржи и подсолнечника.

Несмотря на непростую ситуа­цию с поставками из России, обеспеченность Павлодарской области семенами не вызывает у специалистов опасений: 100% от плана – 147,2 тыс. тонн, в том числе 93,1 тыс. тонн зерновых культур, своевременно засыпано под урожай 2022 года. К слову, доля импортных семян здесь составляет всего 2,3%.

«Подвисшие» договоры с российскими поставщиками заключили 27 агроформирований Прииртышья на 1 900 тонн семян. Конечно, теперь нашим сельхозпроизводителям нужно извлечь уроки и решить: есть ли близкая альтернатива омским семенам внутри Казахстана?

Кстати, сразу после новостей о российских запретах к павлодарским аграриям обратились представители казахстанских сельскохозяйственных опытных станций – здесь также готовы обеспечить качественным семенным материалом.

Сложнее решить вопросы с импортными удобрениями и гербицидами, которые подорожали в этом году в 5–6 раз. Да и отечественные производители серьезно подняли цену, так что аграрии заявляют: зерно нового урожая однозначно будет гораз­до дороже.

По информации управления сельского хозяйства области, в нынешнем году в регионе намерены увеличить посевные площади на 6% по сравнению с прошлым сезоном и довести до 1 млн 554 тыс. га. Большую часть займет зерновой клин – почти 888 тыс. га, и это немногим выше прошлогоднего уровня.

Масличными культурами засеют 266,1 тыс. га – и здесь опять же нет увеличения площадей. А вот под кормовые решено выделить наделы в 370 тыс. га – рост объемов на 23%.

Павлодарский картофель, известный своим высоким качеством по всей стране и за ее пределами, будут сажать на 21,4 тыс. га, а овощи и бахчевые – на 9,6 тыс. Сейчас павлодарские аграрии завершают подготовку к посевной кампании, чтобы в начале мая выйти в поле.