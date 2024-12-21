США больше не предлагают награду за голову лидера повстанцев в Сирии

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Возглавляемое Ахмедом аль-Шараа движение ХТШ сыграло ведущую роль в свержении режима Башара Асада, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: vesti.az

США отозвали предложение вознаграждения в 10 млн долларов за содействие в аресте фактического нового лидера Сирии Ахмеда аль-Шараа. Незадолго до этого с ним встретилась делегация американских дипломатов.

Помощница госсекретаря Барбара Лиф, возглавлявшая делегацию, назвала обсуждение с аль-Шараа очень продуктивным и сказал, что он произвел на нее впечатление «прагматичного» человека.

Ахмед аль-Шараа – лидер вооруженного движения «Хайят Тахрир аш-Шам», которое до сих пор формально запрещено как террористическая организация во многих странах, в том числе в США и в России.

В начале декабря ХТШ сыграло ведущую роль в свержении режима Башара Асада, правившего Сирией на протяжении более 50 лет, включая 13 лет кровавой гражданской войны.

#США #Сирия #Хайят Тахрир аш-Шам #Ахмед аль-Шараа

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