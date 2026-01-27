США официально вышли из Парижского климатического соглашения

В мире
Решение о выходе вступило в силу 27 января, спустя год после уведомления ООН администрацией Дональда Трампа. США больше не считают себя связанными обязательствами по ограничению глобального потепления

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

США официально вышли из Парижского климатического соглашения, что закрепило отказ администрации президента Дональда Трампа от международных усилий по борьбе с изменением климата, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на DW

Как сообщили в секретариате Рамочной конвенции ООН об изменении климата, решение о выходе вступило в силу во вторник, 27 января - ровно через год после того, как соответствующее уведомление было передано Соединенными Штатами в Организацию Объединенных Наций.

Трамп подписал указ о выходе из соглашения в день своей новой инаугурации в январе 2025 года. Парижское соглашение направлено на сдерживание глобального потепления и предотвращение наиболее разрушительных последствий изменения климата.

Выход США из соглашения означает, что эта страна больше не считает себя связанной обязательствами по сокращению выбросов парниковых газов. Американская делегация также прекращает участие в международных климатических конференциях. Кроме того, уход США приведет к значительному сокращению финансирования программ помощи беднейшим странам в сфере климатической адаптации и защиты от последствий потепления.

США являются вторым крупнейшим источником выбросов парниковых газов в мире после Китая. По оценкам ООН, при сохранении текущей глобальной климатической политики средняя температура на планете к концу века вырастет примерно на 2,8 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем. Выход США из соглашения увеличит этот показатель примерно на 0,1 градуса.

Глава Greenpeace Deutschland Мартин Кайзер (Martin Kaiser) заявил, что решение Трампа является "геополитическим поджогом" международного правопорядка и служит интересам нефтегазовой отрасли.

По его словам, Европе следует не впадать в прострацию, а формировать новые альянсы для продолжения климатической политики. Отказ от курса на защиту климата стал бы, по его словам, "абсолютно неправильной реакцией" и "капитуляцией перед Трампом".

Это уже второй выход США из Парижского соглашения при Трампе. В период его первого президентского срока Соединенные Штаты также покидали договор, но при администрации Джо Байдена вновь присоединились к нему .

Ранее в этом году администрация Трампа объявила о намерении выйти также из Рамочной конвенции ООН об изменении климата и прекратить участие в работе Межправительственной группы экспертов по изменению климата.

#США #Парижское соглашение

