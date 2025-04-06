Власти США объявили, что отзывают визы у всех граждан Южного Судана. Это первая подобная мера новой администрации Дональда Трампа. Выслать могут несколько сот человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

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Власти США отзывают визы у всех граждан Южного Судана. Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио в ночь на воскресенье, 6 апреля.

«Я принимаю меры по аннулированию всех виз, выданных владельцам паспортов Южного Судана, и по ограничению их дальнейшей выдачи для предотвращения их въезда в США. Решение вступает в силу незамедлительно из-за неспособности переходного правительства Южного Судана своевременно принять возвращенных репатриированных граждан», - написал чиновник в соцсети Х. «Мы будем готовы пересмотреть эти действия, когда Южный Судан будет полноценно сотрудничать», - отмечается в заявлении Рубио на сайте Госдепартамента.

Отзыв виз у южносуданцев - первая мера новой администрации Дональда Трампа, направленная против всех без исключения граждан определенной страны. В марте власти США объявили о подготовке к высылке 500 000 мигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы. Но речь шла о тех, кто въехал в страну по определенной программе.

При Джо Байдене администрация США предоставила гражданам Южного Судана «статус лиц, пользующихся временной защитой», до 3 мая 2025 года. В сентябре 2023 года министерство внутренней безопасности США сообщало, что этим статусом обладают 133 южносуданца, еще 140 граждан этой страны в США могли претендовать на TPS.

Республика Южный Судан появилась в 2011 году, отделившись от Судана. Причинами отделения стали религиозные (на севере - ислам, на юге - христианство) и этнические противоречия (на севере - преобладание арабов, на юге - африканцев). В 2013 году в Южном Судане началась гражданская война, сопровождавшаяся голодом и эпидемиями. Сегодня это одно из самых бедных государств планеты, тысячи южносуданцев стали беженцами.