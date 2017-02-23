​Стабильность – базовый аспект

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Мукеш Кумар Мишра, профессор, эксперт по Центральной Азии Университета Джавахарлал Неру, Нью-Дели

Согласно видению Нурсултана Назарбаева, движение к поставленной цели проходит поэтапно: первый охватывает период до 2030 года, в ходе которого Казахстан должен сделать модернизационный прорыв, используя «окно возможностей» в 21-м веке. Ваша страна в этом контексте нацелена на динамичный рост традиционных секторов экономики, создание сильной обрабатывающей промышленности и внедрение инноваций. Эти аспекты нашли отражение в Плане нации «100 конкретных шагов».

Институциональные реформы, помимо всего прочего, должны дать стране четкое представление о векторе развития страны на новом этапе. План нации – это, по сути, проводник системных изменений, которые позволят осуществить локальные и глобальные планы страны, создать запас прочности, укрепить государственность. В частности, мы видим радикальные изменения – работа идет по нескольким ключевым направлениям: формирование профессионального государственного аппарата, верховенство закона, индустриализация и экономический рост, идентичность и единство, формирование подотчетного правительства.

Важно, что в рамках этих важнейших инициатив Президентом предложено усилить роль Парламента и Правительства на конституционном уровне, передав часть полномочий Главы государства законодательной и исполнительной ветвям власти.

Теоретически любой политический процесс развивается циклично. И конституционный процесс в Казахстане имеет свою собственную историю. Это не первый раз, когда в казахстанском обществе обсуждаются изменения в Основном законе. Первые поправки были внесены в 1998 году с целью демократизации политической системы. Они дали возможность партиям участвовать в выборах в Мажилис. Однако было только 10 выделенных мест. Тем не менее это был важный шаг. Кроме того, в 2007 году был принят новый, более фундаментальный набор поправок к Конституции.

Важно и то, что с первых дней независимости Президент отмечал, что процветание и социальная стабильность должны быть базовыми приоритетами. В этом русле действует Глава государства и сегодня. Любые реформы Нурсултан Назарбаев­ проводит, глубоко изучая их последствия и готовность общества к переменам. Поэтому предложение передать около 40 президентских полномочий Парламенту и Правительству – явный признак растущей зрелости Казахстана. Это заметный шаг, который позволит создать более сбалансированную расстановку сил между ветвями власти. Совершенно очевидно, я соглашусь с Президентом Н. Назарбаевым, что это следующий этап развития вашей страны.

Это значительные реформы, и совершенно правильно, что они были вынесены на суд общественности. Ведь конечная цель – создание более эффективной, стабильной и устойчивой государственной системы – вопрос будущего всего Казахстана. Страна адаптируется к более сложному и полному вызовов миру. Показательно также, что Президент сознательно идет на делегирование части своих полномочий. Все это говорит о том, насколько амбициозным Казахстан был и останется в будущем. Казахстан готов сделать еще один решительный шаг в своем развитии.

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