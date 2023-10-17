Стакан конопли за 20 тыс. тенге продавал житель Тараза

Происшествия
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Также у него изъяли 4 патрона 16-го калибра

Фото: polisia.kz

В Таразе сотрудники полиции задержали 35-летнего горожанина по подозрению в сбыте наркотиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК Polisia.kz.

Как отмечается, при обыске по месту жительства в сарае были обнаружены пакеты с готовой к употреблению марихуаной весом 1,7 кг, в огороде – 10 кустов конопли. Изъяты также 4 патрона 16-го калибра.

"Мужчина высадил культивированную "индийскую" коноплю и продавал по 20 тысяч тенге за стакан. Задержанный дал признательные показания и водворен в ИВС. По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". Санкция статьи предполагает наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – рассказал заместитель начальника управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области Динмухамбет Койториев.

 

#задержание #продажа #конопля #марихуана #стакан

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