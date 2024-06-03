Стала известна причина ареста директора ФК «Жетісу»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Агентство РК по противодействию коррупции сообщило о том, что директор Футбольного клуба «Жетісу» подозревается в хищении бюджетных средств, передает Kazpravda.kz

«Антикоррупционной службой области Жетісу изобличен директор КГКП «Футбольный клуб Жетісу», который в 2022–2023 годах совершил хищение бюджетных средств в сумме 85,4 млн тенге, выделенных на учебно-тренировочные сборы, путем их перечисления на карточные счета доверенных лиц. С санкции суда подозреваемый заключен под стражу», - говорится в информации агентства.

Проверяются другие эпизоды преступной деятельности. Расследование продолжается, добавили в пресс-службе.

Ранее информацию об аресте Калмухамета Донсебаева подтвердили в суде области.