Стала известна причина ареста директора ФК «Жетісу»

Коррупция
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Калмухамет Донсебаев арестован на 2 месяца

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Агентство РК по противодействию коррупции сообщило о том, что директор Футбольного клуба «Жетісу» подозревается в хищении бюджетных средств, передает Kazpravda.kz

«Антикоррупционной службой области Жетісу изобличен директор КГКП «Футбольный клуб Жетісу», который в 2022–2023 годах совершил хищение бюджетных средств в сумме 85,4 млн тенге, выделенных на учебно-тренировочные сборы, путем их перечисления на карточные счета доверенных лиц. С санкции суда подозреваемый заключен под стражу», - говорится в информации агентства.

Проверяются другие эпизоды преступной деятельности. Расследование продолжается, добавили в пресс-службе.

Ранее информацию об аресте Калмухамета Донсебаева подтвердили в суде области.

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