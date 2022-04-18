Стала известна среднемесячная зарплата в Казахстане

Среднемесячная номинальная заработная плата казахстанцев по оценке в марте составила чуть больше 275 тысяч тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Среднемесячная номинальная заработная плата одного наемного работника по оценке в марте 2022 года составила 275 438 тенге», – сообщили в пресс-службе Бюро национальной статистики.

В марте прошлого года она составляла почти 234 тысячи тенге.

Уровень безработицы составил 4,9%. Число официально зарегистрированных безработных на конец марта – 175 тысяч человек.

По данным Бюро нацстатистики, среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в феврале 2022 года составили 143 тысячи тенге, что на 17,3% выше, чем в феврале 2021 года. Реальные денежные доходы за указанный период увеличились на 7,9%.

Вместе с тем наблюдается рост индекса потребительских цен. В марте 2022 года повышение цен отмечено на сахар на 33,2%, овощи – на 23,4%, картофель – на 14,6%, фрукты – на 9,3%, масло сливочное – на 6,7%, крупы – на 6,3%, макаронные изделия, сыр твердый – по 5,5%, молоко пастеризованное, прохладительные напитки – по 5,3%, яйца – на 5,2%, рис – на 4,3%, мясо и птицу – на 3%, колбасные, кондитерские изделия – по 2,7%, масло подсолнечное – на 2,5%.

Прирост цен на бытовые приборы составил 13,5%, моющие и чистящие средства – 5%, строительные материалы, товары личного пользования – по 3,8%, автомобили – 3,2%, фармацевтическую продукцию – 1,7%, одежду и обувь – 1,6%.

Услуги по обслуживанию и ремонту жилых помещений выросли на 4,4%, общественного питания – на 3,9%, здравоохранения – на 3,5%, парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 1,6%. Проезд в такси подорожал на 2%, в междугороднем автобусе – на 1,3%.