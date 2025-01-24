Станет ли Алматы всесезонным городом для туристов?

Зима – не лето

В некоторых международных справочниках январь в Алматинском туристическом кластере называют межсезоньем. Странное, конечно, определение, если пересчитать все доступные в холодные месяцы курортные, спортивные, досуговые и просто красивые дестинации. Даже без учета абсолютных алматинских хитов – горнолыжного курорта «Шымбулак» и высокогорного катка «Медеу». Хотя именно здесь этот сезон начался тревожными новостями.

В декабре на Шымбулаке внедри­ли новую ценовую прак­тику. Стоимость скипасса (одноднев­ного абонемента на лыжные катания и пользование канатной дорогой с подъемниками) выросла сразу до 17 500 тенге, до этого она держалась на 7 600 тенге в будние дни и 11 400 тенге – в выходные. Подорожала канатка и для пеших туристов – тех, что поднимаются на высоту больше двух тысяч метров ради чистого воздуха и горных красот.

Собственник курорта объяснял такой рывок цен в общем-то обы­денными вещами: его обслуживание и содержание постоянно дорожает. Но вместе с тем прозвучали аргументы, которые как бы не принято проговаривать вслух: Шымбулак давно не справляется с нагрузками на свою инфраструктуру. Количество посещений за несколько последних лет здесь выросло до 1,5 млн в год, а это в три раза превышает его пропускную способность. Как результат – толчея на небольшой площадке базовой станции, травматизм на лыжных трассах, износ оборудования, нехватка сервисов.

Удорожание билетов – незатейливый способ ограничить доступ некоторой части публики к главной природной святыне Алматы. Но лучший ли это способ?

За что боролись…

Административные отчеты последних лет о развитии туриндустрии в мегаполисе частенько сопровождаются определе­нием «рекордный». В прошлом году Алматы принял рекордные два миллиона туристов, из них 600 тысяч зарубежных. Правда, в сравнение берутся прежние достижения самого же Алматы, а не какой-нибудь успешной мировой туристической столицы.

Но в любом случае заслуги городского акимата, профильных ведомств и учреждений в продвижении имид­жа мегаполиса и налаживании инфраструктуры гостеприимства неоспоримы.

Вот только яркий пример с «перебором» на Шымбулаке так или иначе отсвечивает в других отраслях турбизнеса, где рекорды перерастают в пробле­мы, совсем как в известной поговорке: «За что боролись, на то и напоролись».

«В городе не хватает 30 тысяч гостиничных номеров, многие гостиницы заполнены на 95% и больше… Гостиничный фонд, который есть, сформировался в прежние годы, и ничего с того времени не делалось», – сообщил на пресс-конференции по итогам 2024 года аким Алматы Ерболат Досаев.

И это не все. Из 366 алматинских гостиниц только 22 аттестованы на «четыре» и «пять» звезд. Трех- и двухзвездочные отели часто критикуют за недостаточный уровень сервиса. Кроме того, остается сегмент гостиниц «без категории», к которым в принципе сложно предъявить требования в рамках международных стандартов.

Удачное, по мнению алматинского градоначальника, решение вопроса недостаточности гостиничной инфраструктуры возник­ло, можно сказать, от нужды. В прошлом году по распоряжению акимата до утверждения нового градостроительного регламента объявлялся мораторий на точечную застройку, что привело в беспокойство девелоперов.

«Сначала мне говорили, что все встанет. Но многие компании, которые хотели строить многоквартирные ЖК, сегодня пришли с идеями строить гостиницы, общежития. Они просто поменяли свои бизнес-планы и строят то, что необходимо городу», – отметил Ерболат Досаев.

Делает свое дело и инвестиционная привлекательность в сфере туризма, которая растет как раз вместе с турпотоком. Благодаря частным инвестициям в прошлом году в Алматы открылись 35 новых объектов размещения: небольших гостиниц, глэмпингов, хостелов, гостевых домов. Дальнейшие планы – еще 30 новых проектов гостиничной сети. Но сроки их исполнения – не раньше 2027 года.

Хата с краю

Разумеется, гости Алматы, которым недостает уютных гостиничных номеров и даже простеньких хостелов, не ночуют на скамейках в парках и на вокзалах. Их охотно принимает частный сектор. Сегмент арендного жилья в крупнейшем городе страны – отдельное и весьма интересное явление. Но почему это не самая лучшая составляющая туристической политики, попробую рассказать на личном опыте.

В прошлом году случилось принимать свой поток туристов из России, Швейцарии, Израиля и даже Ирана. Выбор всякий раз останавливался на съемном жилье. Автономная жизнь с собственной кухней и всем набором бытовых гаджетов (к тому же дешевле, чем по среднему чеку в гостинице) – несомненный плюс. Недостатки обнаруживались уже на этапе переговоров с арендодателем.

Одному не хотелось, чтобы пос­тояльцем был одинокий мужчина, другой начинал пересматривать прейскурант, стоило узнать, что гостями будут иностранцы, третий настойчиво просил не пользоваться ароматными масла­ми (был у него нехороший опыт). Дальше – больше. Смотрительница одной из квартир пыталась урезать депозит, обнаружив пятна на полотенце, в другом доме так и не дождались починки канализации, в третьем – остались без новогоднего телешоу по причине неисправного Интернета.

Наверное, все это житейские мелочи, но их стоило упомянуть ради простого вывода: частный гостевой бизнес очень неловко входит в профессиональную туристическую индустрию, не желая принимать ее нормы и правила. И покуда он не поддается регулированию, альтернативой остается только качественный классический отельный сервис.

А вообще участниками турис­тического рынка вольно или невольно становятся едва ли не все местные жители большого города. Приезжие иностранцы, конечно же, запомнят прекрасный чистый город, красочные пейзажи, национальный колорит, великолепную кухню и искренних, гостеприимных людей. Если эти впечатления не перебьет что-то более сильное.

Испанский стыд

Репутация – штука сложная и уязвимая. Когда в Сети всплывает очередная история про таксиста, обманувшего несведущего путешественника, начинает казаться, что миллиардные средства на продвижение туристического имиджа Казахстана могли быть использованы и в другом направлении, ведь учиться жить в цент­ре привлечения иностранных гостей тоже нужно.

Тема общественных туалетов в Алматы давно набила оскомину. Их не хватает, а существующие либо вечно закрыты, либо плохо содержатся, либо принимают за плату. Опять же, припоминая опыт зарубежных поездок, могу сказать: нет такой проблемы нигде. В туалет можно зайти в кафе, музее, любом присутственном месте без каких-либо обязательств со своей стороны, просто потому что нужно. Для отечественного сервиса это пока невзятая высота.

Другие детали, с которыми местные давно свыклись, туристу режут глаз. Ценники на товарах – это не только о доверительных отношениях продавца и покупателя, но и в целом о культуре важнейшей для туризма отрасли. Но, увы, в маленьких магазинах и на рынках этой малостью по-прежнему пренебрегают.

Непредвиденные сложности поджидают туристов в общественном транспорте, полностью перешедшем на диджитал-сервисы оплаты проезда, в организации турпоездок в окрестностях города и в целом с транспортной доступностью многих интересных локаций. Подобных «мелочей» наберется немало. Все они как раз и формируются в общее впечатление о «принимающей стороне».

Дорогой бренд

Зарубежных туристов продолжают горячо зазывать в Алматы, несмотря на проблемы, которые признают и сами власти. В прошлом году на продвижение туристического бренда на меж­дународном и внутреннем рынках местный бюджет потратил больше двух миллиардов тенге. Но вложения эти считаются возвратными, их ждут уже с новыми гостями мегаполиса.

Перспективы у таких планов есть, пока Алматы пользуется своим конкурентным преимуществом всесезонного города для путешествий. Главный акиматовский пиарщик – Almaty Tourism Bureau – продвигает мегаполис как уникальную туристическую дестинацию по пяти направлениям: горы, природные пейзажи, городская атмосфера, гастрономия и культурное наследие, которые хорошо «продаются» в любое время года.

Не менее убедительно выглядит тренд на развитие зимнего туризма в Алматы. Главные его культурные и исторические объекты – музеи, театры, парки, знаменитый Зеленый рынок и Кок-Тобе – остаются популярными в любое время года. Турагентства не останавливают программы выходного дня в холодный период, так что иностранцам и зимой доступны достопримечательности вблизи мегаполиса: Боралдайские курганы, музей Золотого человека, озеро Иссык, Чарынский каньон, Кольсай и Кайынды, нацпарк «Алтын-Эмель» и памятник наскального искусства Танбалы. Свою лепту в организованный зимний досуг вносят базы отдыха, кемпинговые дачи, санатории и горные лагеря.

Что же касается главной жемчужины Алматы – Шымбулака, первым пострадавшим от турис­тического бума, то решение для его затруднительного положения предлагалось еще несколько лет назад. Алматинский горный кластер мог бы соединить несколько соседних ущелий с уже существующими горнолыжными курортами в одну турзону с новой современной туристической инфраструктурой и увеличенной протяженностью лыжных трасс и пешеходных маршрутов. К идее вернулись осенью прошлого года на саммите Евразийского альянса горных курортов. И, как утверждают инициаторы, есть желающие этот проект инвестировать. Но сроки начала и окончания многообещающего объединения пока не названы.