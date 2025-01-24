Станет ли Алматы всесезонным городом для туристов?
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«Зимний» турист в Алматы сильно отличается от своего «летнего» собрата: он бодр, сконцентрирован и, как правило, хорошо экипирован. В современном городском ЖК, где мне довелось встречать 2025 год и где большая часть жилья постоянно сдается в наем, каждое раннее новогоднее утро начиналось одинаково. В числе первых в полусонном дворе появлялись лыжники: шумной молодежной компанией, компактной семьей, а последним такси забирало одинокого мужчину в ярком горнолыжном костюме.