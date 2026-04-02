Стартап казахстанского школьника получил грант Google

Образование
657
Дана Аменова
специальный корреспондент

Проект привлек внимание международного сообщества

Фото: пресс-служба Минпросвещения

Ученик 11 класса из Павлодара Игорь Мартынюк стал первым школьником из Центральной Азии, получившим полный грант на участие в образовательной программе YC Startup School, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения 

Программу проводит Y Combinator, один из наиболее известных стартап акселераторов в мире.

Игорь самостоятельно разработал стартап TabAI. Это помощник на основе искусственного интеллекта, который анализирует цифровую активность пользователя, помогает структурировать задачи и управлять рабочими процессами. Продукт направлен на борьбу с многозадачностью и перегрузкой информацией. На сегодня TabAI используют около 20 тысяч пользователей по всему миру.

Проект привлек внимание международного сообщества. Стартап получил ангельские инвестиции в размере 35 тысяч долларов, а также грант от Google на развитие инфраструктуры.

Команда Y Combinator, несмотря на возрастные ограничения программы, приняла решение пригласить Игоря и полностью покрыла расходы на его участие в YC Startup School в Кремниевой долине, включая перелет, проживание и обучение.

Кроме того, Игорь Мартынюк стал официальным амбассадором компании Cursor, одного из наиболее быстрорастущих стартапов в сфере искусственного интеллекта. В этой роли он будет развивать сообщество разработчиков в Казахстане и Центральной Азии, организовывать хакатоны, митапы и образовательные мероприятия.

Игорь планирует продолжить развитие продукта, участвовать в международных акселерационных программах и подать заявку в основной отбор Y Combinator.

#школьник #грант #стартап #Google

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]