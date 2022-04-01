Общество
Стартовал прием заявок на получение грантов для реализации бизнес-идей

Сегодня, 1 апреля, в рамках реализации поручения Главы государства по повышению благосостояния населения и Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы (далее – Нацпроект) начался прием заявок на первый поток получения безвозмездных грантов для реализации новых бизнес-идей. Об этом сообщило Министерство труда и социальной защиты населения РК, передает Kazpravda.kz.

Прием заявок осуществляется через портал «Business.enbek.kz» (далее – Портал) в режиме онлайн. Запланирована выдача 2019 грантов: 1 089 – для представителей молодежи и 930 – для социально-уязвимых слоев населения.

Прием заявок продлится 10 рабочих дней, по истечению которых районная/городская комиссия рассмотрит поданные заявления. На заседаниях комиссии претенденты будут презентовать свои бизнес-проекты. Дата подачи заявки не повлияет на решение комиссии.

В текущем году прием заявок будет осуществляться поэтапно в рамках 7 потоков. Такое решение было принято для того, чтобы граждане могли успеть пройти обучение по проекту «Бастау Бизнес», пояснили в пресс-службе.

Гранты предоставляются однократно. При этом претендент, чей бизнес-проект не был одобрен комиссией в ходе рассмотрения, может повторно подать заявку в один из последующих потоков.

Всего в текущем году планируется выдача 20 тыс. грантов –  по 10 тыс. для молодежи и лиц из социально-уязвимых слоев населения (получатели адресной социальной помощи; члены многодетных семей – получатель пособия по многодетности и (или) его (ее) супруг (супруга); переселенцы из южных регионов в северные; кандасы; члены семей, воспитывающие ребенка (детей) с инвалидностью; лица с инвалидностью).

Кроме соответствия целевым категориям претенденты должны соответствовать одному из следующих критериев:

– безработное лицо, зарегистрированное в центре занятости населения;

– плательщик единого совокупного платежа в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан;

– индивидуальный предприниматель со сроком оформления статуса до 1 года на момент обращения (в т.ч. приостановивший деятельность);

– лицо, занятое в личном подсобном хозяйстве.

Обязательным является наличие действующего сертификата о завершении обучения основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» и подготовленного в ходе обучения бизнес-плана.

Кроме того, претендент на получение гранта должен иметь постоянную или временную регистрацию по месту жительства не менее 1 года (за исключением переселенцев и қандасов).

Не могут стать претендентами на грант действующие участники мер содействия занятости, а также лица, которые самовольно, без уважительной причины прекратили участие в мерах содействия занятости менее чем 12 месяцев назад.

Для подачи заявки необходимо зарегистрироваться на Портале с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП), заполнить форму заявления и подписать при помощи ЭЦП.

При отсутствии доступа к интернету или компьютера можно подать заявку в зонах самообслуживания центров занятости населения, центрах обслуживания населения, центрах обслуживания предпринимателей.

«Использование Портала в качестве единого окна по приему заявок позволит не только минимизировать физические контакты претендентов и услугодателей в процессе оказания мер государственной поддержки, но также снизит влияние человеческого фактора на стадиях отбора и принятия решения о назначении мер государственной поддержки. А единая точка входа и возможность отслеживания статуса заявок в личном кабинете обеспечат прозрачность и доступность для граждан», – рассказал директор департамента занятости населения МТСЗН РК Руслан Тлеубаев.

Гранты будут предоставляться центрами занятости населения на основании решения комиссии по рассмотрению заявлений претендентов. Члены комиссии оценивают бизнес-план по следующим критериям:

– конкурентоспособность бизнес-идеи;

– проработанность рынков сбыта;

– финансовая жизнеспособность бизнес-проекта;

– уровень предпринимательских навыков;

– создание новых рабочих мест.

После вынесения решения в личный кабинет претендента на Портале направляется уведомление. В случае положительного решения комиссии претендент в течение 3 рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления должен предоставить банковский счет с реквизитами банка на Портале.

Кроме того, в течение трех рабочих дней с момента получения уведомления на Портале, получатель гранта в личном кабинете должен подписать договор с использованием ЭЦП.

Дата подачи заявки по следующим потокам будет объявлена заранее на Портале, в СМИ и социальных сетях.

Для получения дополнительной информации можно обратиться в центры занятости населения по месту жительства, добавили в МТСЗН.

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