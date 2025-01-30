Стать хозяевами своих недр

Президент Казахстана на расширенном заседании Правительства поручил активизировать переговоры по нефтяным месторождениям на выгодных для страны условиях.

Фото: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Это означает, что Казахстан будет стремиться к более эффективному управлению своими природными ресурсами, улучшению условий для разработки нефтяных месторождений, а также максимизации прибыли от этих проектов для экономики страны.

Активизация переговоров может включать в себя улучшение условий контрактов с международными компаниями, увеличение доли казахстанской стороны в проекте, а также контроль над экологическими стандартами и соблюдением интересов местного населения.

Такой шаг также может служить сигналом для инвесторов, что Казахстан активно работает над улучшением условий для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества. Это важный момент для укрепления национальной экономики, особенно в нефтяном секторе, который играет значительную роль в формировании бюджета страны.