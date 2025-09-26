– Финансы предназначены для решения проблем доступности туристических объектов. В первую очередь они направлены на улучшение качества дорог, обеспечение объектов водоснабжением и электроэнергией, – отметил Бейбит Исабаев.

Уже завершена реконструкция трассы до Алаколя, открыт комфорт­ный проезд до Балхаша. В следующем году планируется завершить работы по придорожному благоустройству. Практически закончен ремонт дороги до озера Жасылколь, начато строи­тельство магистрали до водопада Бурхан-Булак.

Для более эффективного управления отраслью до конца года будет учреждено областное управление туризма, в районах и городах увеличат штат специалистов этой сферы. К началу следующего купального сезона появится коммунальное предприятие, которое будет следить за санитарным состоянием побережий Алаколя и Балхаша.

Не теряет актуальности вопрос подготовки квалифицированных кадров. В колледже Алакольского района открыта новая специальность по обслуживанию туристов, Жетысуский университет ведет подготовку специалистов турсервиса.

О мерах, принимаемых акиматом региона по развитию туризма и решению проблемных вопросов, рассказал заместитель акима облас­ти Асет Канагатов.

По его словам, в приоритете у местной исполнительной власти развитие дорожной и инженерной инфраструктуры, реализация крупных инфраструктурных проектов на побережьях Алаколя и Балхаша.

Представители туристического бизнеса, в частности заместитель директора зон отдыха «Яхта» и «Тау Жетысу» Давид Виршки, отметили позитивные изменения, особенно в связи с завершением ремонта дороги до озера Балхаш.

Были подняты вопросы о завершении ремонта дороги до водопада Бурхан-Булак, создании единого мас­тер-плана развития туризма в Текели, привлечении инвесторов и мерах государственной поддержки отрасли.

Подводя итоги совещания, Бейбит Исабаев подчеркнул, что развитие туризма – одна из приоритетных задач региона. В течение трех лет планируется решить все имеющиеся проблемы. Область занимает третье место в республике по уровню и эффективнос­ти освоения средств государственной поддержки в сфере туризма. Аким призвал бизнес-сообщество смелее привлекать инвес­торов, заниматься продвижением и рекламой Жетысу. Были даны поручения по легализации туристских объектов, стимулирования добросовестной деятельности предпринимателей, обеспечения качественного завершения в срок объектов турис­тической инфраструктуры.